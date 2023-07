Rahnsdorf: Mann stört Kita-Sommerfest und zeigt Hitlergruß

Ein 23-Jähriger ist am Montag auf der Sonnenallee in Neuköln von einem unbekannten mit einem Messer angegriffen worden.

Tiergarten: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Taxifahrer die Hofjägerallee gegen 17.10 Uhr auf der dortigen Busspur in Richtung Stülerstraße befahren haben, als eine 23-jährige Radfahrerin auf einem Fußgängerüberweg die Straße zu queren versuchte. Da sich der Verkehr auf den übrigen Spuren zu dem Zeitpunkt staute, habe der Taxifahrer die Frau erst spät sehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 23-Jährige Verletzungen am Kopf, an den Armen und am Oberkörper zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lkw mit Tesla-Akkus landet im Graben - Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist mit seinem Laster auf der A10 am Dreieck Spreeau (Landkreis Oder-Spree) in den Straßengraben gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der Lkw mit Tesla-Akkus beladen. Der 25 Jahre alte Fahrer hatte demnach in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lkw verloren, kam ins Schleudern und landete im Graben. Dort sei der Sattelzug auf der Seite liegen geblieben und habe Feuer gefangen.

Laut Polizei sei es Ersthelfern vor Ort gelungen, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr schnitt den in der Fahrerkabine eingeklemmten Mann aus dem umgekippten Lkw heraus. Der 25-Jährige wurde im Anschluss schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Werksfeuerwehr von Tesla war demzufolge am Unfallort.

Nach ersten Schätzungen sei bei dem Unfall ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Bergungsmaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis zum Nachmittag an, sagte ein Polizeisprecher. Bis dahin bliebe die Unfallstelle gesperrt.