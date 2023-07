In der Dieselstraße in Neukölln ist ein zehn Jahre altes Kind aus einem Hochhaus gefallen. Es erlag seinen Verletzungen.

Einsatzkräfte am Unglücksort in Neukölln

Dieselstraße Neukölln: Kind stürzt aus neuntem Stockwerk in den Tod

Berlin. Schrecklicher Vorfall in Neukölln: Aus noch unbekanntem Grund stürzte in der Nacht zu Freitag gegen 1.20 Uhr ein zehnjähriges Kind aus dem neunten Stock eines Zwölfgeschossers. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, erlag aber wenig später seinen Verletzungen, wie der Lagedienst der Polizei bestätigte. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.

Angehörige versammelten sich innerhalb kürzester Zeit an der Unfallstelle. Die Berliner Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch zwei weitere Personen mussten vor Ort behandelt werden. Sie standen unter Schock. Ob es sich um die Eltern handelte, ist noch unklar.