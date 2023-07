39-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz in Friedrichshain

Ein tödliches Ende nahm ein Polizeieinsatz am Dienstag in Friedrichshain. Polizei und Staatsanwaltschaft dementieren Fehlverhalten.

Berlin. In Friedrichshain ist am Dienstag ein Mann bei einem Polizeieinsatz zu Tode gekommen. Der 39-Jährige soll zuvor unter Drogeneinfluss in einem Ladengeschäft randaliert haben. Als zwei Polizeibeamte den Mann in der Stralauer Allee verhafteten, stellte sich demnach eine akute Atemnot ein. Wie die Berliner Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft mitteilte, liegen keine Indizien für ein strafbares Verhalten der beiden beteiligten Einsatzkräfte vor.

Tod nach Polizeieinsatz: 39-Jähriger soll unter Drogeneinfluss randaliert haben

Alarmiert wurde die Polizei, weil der Mann gegen 12.40 Uhr randalierend und belästigend in einem nahegelegenen Ladengeschäft in Erscheinung getreten sein und anschließend auf einer Baustelle einen Baucontainer betreten, wirr geredet und die Tasche eines Zeugen in ein Gewässer geworfen haben soll. Er soll angegeben haben, Heroin und Ecstasy konsumiert zu haben. Aufgrund gewalttätigen Verhaltens soll der Mann zu Boden gebracht und gefesselt worden sein. Nachdem er über Atemnot geklagt hatte, lösten die Beamten die Fesseln sofort wieder, leisteten Erste Hilfe und alarmierten eine Notärztin, die die Reanimation fortsetzte und die Verlegung in ein Krankenhaus veranlasste, wo letztlich der Tod des Mannes festgestellt wurde.

Die heute erfolgte Obduktion ergab weder Hinweise auf ein lagebedingtes Ersticken noch ein zum Tod des Mannes führendes Fremdverschulden der Polizisten, deren Verhalten von unbeteiligten Zeugen bekundet wurde.

Mehr Blaulicht-Nachrichten finden Sie hier.