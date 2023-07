#Brand in #Spandau

In der #Feldstraße brannte ein Kellerverschlag in einem 4-gesch. Wohngebäude. 5 Personen wurden in Sicherheit gebracht. Zur #Brandbekämpfung waren 28 Kräfte mit 1 C-Rohr und 8 PA eingesetzt. Im #MTF3 werden 26 Personen betreut. Jetzt wird noch belüftet. #EstuK