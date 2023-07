Messerattacke in Neuköln: Mann mit Küchenmesser schwer verletzt

Ein 23-Jähriger ist am Montag auf der Sonnenallee in Neuköln von einem unbekannten mit einem Messer angegriffen worden.

Mann bei Messerattacke in Neukölln schwer verletzt

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Montag in Neukölln für einen der beiden im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, gerieten der 23- und der 34-Jährige kurz vor 17.30 Uhr auf dem Gehweg der Sonnenallee in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Ältere dem Jüngeren mit einem Messer in die Brust gestochen und anschließend in Richtung Treptow geflüchtet sein. Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die den 23-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestehen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde am Einsatzort gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Im Fall eines weiteren versuchten Messerangriffs sucht die Berliner Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich am 21. Juni auf dem Gehweg der Kantstraße in Charlottenburg in Höhe der Hausnummer 124. Ein unbekannt gebliebener Mann soll den 46-Jährigen gegen 14.30 Uhr mit einem Messer attackiert haben. Der Angriff konnte abgewehrt werden, so dass es zu keinen Verletzungen gekommen war. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen, wer sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61 A in 10559 Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664-273100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Friedrichshain: Mülltonne und Auto brennen an der Rigaer Straße

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand an der Rigaer Straße ausrücken.

Foto: Morris Pudwell

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag eine brennende Mülltonne auf der Rigaer Straße in Friedrichshain gelöscht. Vor Ort hieß es, die Tonne stand gegen 2 Uhr in Höhe Silvio-Meier-Straße in Flammen. Das Feuer erfasste auch geparkte Autos. Ein Mercedes-Transporter brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Stand muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Auch der Staatsschutz wurde informiert. Rund um einen zeitweise teilbesetzen Gebäudekomplex an der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße kommt es seit Jahren immer wieder zu Ausschreitungen von Linksextremisten.

Unfall in Kreuzberg: "Der kam hier auf zwei Rädern angeflogen"

Bei dem Unfall an der Yorckstraße in Berln-Kreuzberg wurde der Fahrer offenbar nur leicht verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem der Fahrer offenbar nur leicht verletzt wurde. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Range Rover deutlich zu schnell auf der Yorckstraße unterwegs gewesen sein. Das Auto prallte dann gegen einen Straßenbaum. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Alle Details zu dem Unfall in Kreuzberg lesen Sie hier.

Motorradfahrer bei Unfall im Tiergartentunnel verletzt

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Moabit verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 13.45 Uhr im Tiergartentunnel unterwegs. In einer Kurve habe er die Kontrolle über sein Kraftrad verloren und sei gegen eine Notausgangstür geprallt. Bei dem Sturz erlitt der Mann Knochenbrüche sowie innere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.