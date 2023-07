Rigaer Straße: Feuerwehr löscht brennende Mülltonne und Autos

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand an der Rigaer Straße ausrücken.

Friedrichshain: Mülltonne und Auto brennen an der Rigaer Straße

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Dienstag eine brennende Mülltonne auf der Rigaer Straße in Friedrichshain gelöscht. Vor Ort hieß es, die Tonne stand gegen 2 Uhr in Höhe Silvio-Meier-Straße in Flammen. Das Feuer erfasste auch geparkte Autos. Ein Mercedes-Transporter brannte vollständig aus. Nach derzeitigem Stand muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Auch der Staatsschutz wurde informiert. Rund um einen zeitweise teilbesetzen Gebäudekomplex an der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße kommt es seit Jahren immer wieder zu Ausschreitungen von Linksextremisten.

Unfall in Kreuzberg: "Der kam hier auf zwei Rädern angeflogen"

Bei dem Unfall an der Yorckstraße in Berln-Kreuzberg wurde der Fahrer offenbar nur leicht verletzt.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet, bei dem der Fahrer offenbar nur leicht verletzt wurde. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Range Rover deutlich zu schnell auf der Yorckstraße unterwegs gewesen sein. Das Auto prallte dann gegen einen Straßenbaum. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen. Alle Details zu dem Unfall in Kreuzberg lesen Sie hier.