Regionalexpress von Rostock nach Berlin evakuiert

Bei Birkenwerder ist am Abend ein überfüllter Zug auf offener Strecke stehengeblieben. Auch die Klimaanlage fiel aus.

Birkenwerder. Ein Regionalexpress der Deutschen Bahn ist am Sonntag kurz vor Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) evakuiert worden. Der vollbesetzte Zug der Linie RE5 war auf dem Weg von Rostock nach Berlin und blieb aus bisher ungeklärter Ursache auf offener Strecke stehen.

Bilder und Videos, die am Abend beim Kurznachrichtendienst Twitter kursierten, zeigen, wie Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Fahrgäste über die Schienen in Sicherheit bringen. Laut Morgenpost-Informationen waren Rettungskräfte mit etlichen Fahrzeugen vor Ort, um die teils entkräfteten Fahrgäste zu versorgen. Auch das Deutsche Rote Kreuz war am Abend vor Ort.

Deutsche Bahn: RE5 evakuiert – Klimaanlage ausgefallen

Vor der Evakuierung war die Klimaanlage ausgefallen, beobachtete eine Morgenpost-Reporterin. Es sei auch zu Panikattacken gekommen. Die Fahrgäste, laut unbestätigten Angaben handelte es sich um bis zu 1000 Menschen, hätten bei hohen Temperaturen längere Zeit in der überfüllten Bahn ausharren müssen, bevor sie aus dem Zug befreit werden konnten.