Wittenau: Zwei Tote nach Brand im Einfamilienhaus

Zwei Tote bei #Brand: Gegen 4.30 Uhr brannte es am #Eichborndamm in #Wittenau in einem leerstehenden EFH. Bei der Brandbekämpfung haben wir zwei reanimationspflichtige Personen gefunden. Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos. pic.twitter.com/D8TEQACUvp