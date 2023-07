Rangsdorfer See: Mädchen (6) stirbt bei Badeunfall südlich von Berlin

Rangsdorfer See: Sechsjähriges Mädchen stirbt bei Badeunfall

Berlin. Ein sechs Jahre altes Mädchen aus Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist am Sonntag leblos aus dem Rangsdorfer See im Süden von Berlin geborgen worden. Das teilte die Brandenburger Polizei bei Twitter mit. Nach dem Kind war seit dem Nachmittag gefahndet worden. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", schrieb die Polizei weiter.

Berlin: Zwei 18-Jährige sterben bei Feuer

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf tot aufgefunden worden. Wie die Berliner Polizei berichtete, hatten Passanten am frühen Sonntagmorgen Rauch und Flammen im Erdgeschoss des dreigeschossigen Hauses im Ortsteil Wittenau entdeckt und gemeldet.

Laut Feuerwehr waren 26 Kräfte vor Ort. Nach rund einer halben Stunde sei der Brand am Eichborndamm gelöscht gewesen. Bei den Löscharbeiten fanden die Helfer im Obergeschoss demnach zwei leblose Menschen. „Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos“, hieß es auf Twitter. Laut Polizei handelt es sich um zwei 18 Jahre alte Männer.

Zwei Tote bei #Brand: Gegen 4.30 Uhr brannte es am #Eichborndamm in #Wittenau in einem leerstehenden EFH. Bei der Brandbekämpfung haben wir zwei reanimationspflichtige Personen gefunden. Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos. pic.twitter.com/D8TEQACUvp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 9, 2023

Mit einem großen Aufkommen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus aus. Im Inneren fanden sie zwei Tote.

Foto: Morris Pudwell

In dem Gebäude sollen einem Sprecher der Feuerwehr zufolge zwei Kubikmeter Müll in Flammen gestanden haben. Zudem sei das leerstehende Haus mit Holzbrettern und vergitterten Fenstern gegen unbefugten Zutritt gesichert gewesen. Die Feuerwehr habe sich daher gewaltsam Zugang verschaffen müssen.

Das Haus wurde laut Polizei durch das Feuer stark beschädigt und ist nun einsturzgefährdet. Wie es zu dem Brand kam und warum sich die Männer in dem Gebäude befanden, sei bislang ungeklärt. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten war der Eichborndamm vorübergehend gesperrt. Die Kripo habe mit ihren Ermittlungen begonnen.

Friedrichstraße: Objektschützer von bröckelnder Haus-Fassade verletzt

Während des Dienstes wurde am Samstagabend ein Mitarbeiter der Polizei Berlin in Mitte schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen war der 63-jährige Angestellte des Zentralen Objektschutzes gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einem Kollegen auf dem Gehweg der Friedrichstraße zu Fuß zu seinem Posten unterwegs, als sich aus bislang noch nicht bekannten Gründen ein Fassadenteil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel. Der 63-Jährige wurde von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen.

Arbeiter untersuchen die Fassade eines Gebäudes in der Friedrichstraße, nachdem herabstürzende Teile einen Objektschützer im Polizeidienst lebensbedrohlich verletzt hatten.

Foto: Morris Pudwell

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch behandelt wird. Der begleitende Mitarbeiter erlitt einen Schock und wurde ambulant versorgt. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr begutachteten die Fassade des Bürohauskomplexes und stellten weitere schadhafte Fassadenelemente fest. Daher wurden der Gehweg und die Fahrbahn der Friedrichstraße zwischen Behrenstraße und Französischer Straße sowie der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn der Französischen Straße zwischen Friedrichstraße und Charlottenstraße gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen und wegen des Verdachts der Baugefährdung hat ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

Treptow/Marzahn: Mehrere Autos in der Nach ausgebrannt

Sechs Fahrzeuge in den Berliner Stadtteilen Treptow und Marzahn sind mutmaßlich durch Brandstiftung beschädigt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten Anwohner in der Nacht zum Sonntag zunächst ein brennendes Auto in der Heidelberger Straße in Alt-Treptow. Durch die Flammen seien zwei neben dem Fahrzeug stehende Autos und ein Müllcontainer ebenfalls stark beschädigt worden.

Rund vierzig Minuten später brannte ein Wagen in der Trusetaler Straße in Marzahn. Dabei wurden auch ein Roller und ein weiteres Auto beschädigt.

In beiden Fällen geht die Polizei aktuell von Brandstiftung aus. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt.

Ein Feuerwehrmann kämpft gegen die Flammen eines Auto-Brandes in Alt-Treptow an.

Foto: Morris Pudwell

Märkisches Viertel: Faustschlag mit lebensgefährdenden Folgen

Passanten alarmierten gestern Abend Rettungskräfte und Polizei zu einem verletzten Mann ins Märkische Viertel. Zeuginnen und Zeugen gaben an, dass der 58-Jährige gegen 18.50 Uhr an der Bushaltestelle der Buslinie 122 in der Calauer Straße mit einem Jugendlichen oder sehr jungen Mann in einen Streit geriet und durch diesen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde und stürzte. Der Tatverdächtige soll anschließend in Richtung Senftenberger Ring geflüchtet sein. Durch den Faustschlag oder den Aufprall auf dem Boden erlitt der 58-Jährige Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo die lebensgefährlichen Verletzungen sofort operativ versorgt wurden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Prenzlauer Berg: Jugendliches Trio überfällt Mann – Schläge mit einem Klappstuhl

Ein junger Mann rief in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei nach Prenzlauer Berg. Der 26-Jährige gab an, dass er gegen 1.45 Uhr auf dem Gehweg der Schliemannstraße zu Fuß auf dem Heimweg war, als er aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus angesprochen und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Am Boden liegend sollen die beiden Jungen und das Mädchen weiter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei soll einer der Angreifer auch einen Holzklappstuhl benutzt haben. Mit der entwendeten Geldbörse des 26-Jährigen soll die Gruppe schließlich in Richtung Raumerstraße geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den Anzeigenden mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Straßenraub hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Brandenburg/Havel: Mutmaßliche Brandstifterin verhaftet

In Brandenburg an der Havel soll eine 24-Jährige mehrere Brände verursacht und weitere Brandstiftungen versucht haben. Insgesamt konnte die Polizei in der Nacht zum Samstag fünf Brände sowie diverse versuchte Brandstiftungen feststellen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. So brannte ein Auto, etwas weiter zwei Zäune mitsamt einer Hecke und an zwei weiteren Stellen brannte es den Angaben zufolge im Wald an einer Klinik.

Beim Entzünden des Autos soll die Verdächtige die Frontscheibe eingeschlagen und Spiritus in den Fahrzeuginnenraum gekippt haben. Diesen soll sie nach Polizeiangaben angezündet haben. Ein Zeuge habe die Tat zufällig gefilmt. Durch das Video konnte die Polizei die Beschuldigte zweifelsfrei identifizieren, wie es hieß. Die Frau wurde kurze Zeit später in einem Wald aufgegriffen. Sie habe die Taten gestanden.

Werder: Autofahrerin nimmt Motorradfahrer Vorfahrt – 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich in Werder (Havel) (Landkreis Potsdam-Mittelmark) bei einem Unfall schwer verletzt. Eine 38-jährige Autofahrerin habe den Jugendlichen nach ersten Erkenntnissen am Samstag übersehen, als sie von einer Tankstellenausfahrt auf die Straße fuhr, erklärte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige demnach über das Auto geschleudert. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben zum Unfallhergang.

Friedrichshain: Fußgänger schwer verletzt nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Heute früh flüchtete ein Fahrzeug in Friedrichshain nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Zeugenaussagen nach überquerte ein 33-jähriger Mann gegen 3.20 Uhr die Fahrbahn der Oberbaumbrücke, vermutlich ohne auf den Fließverkehr zu achten. Der Fußgänger wurde durch einen aus Richtung Skalitzer Straße kommenden Pkw erfasst und durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten in Richtung Warschauer Straße. Der 33-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Ein zuständiges Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernimmt die weiteren Ermittlungen.