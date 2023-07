Neukölln: Historische Tram von Ben Wagin in Flammen

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 8. Juli 2023.

Historische Tram von Ben Wagin brannte in Neukölln.

Berlin. Kurz nach 21 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Neukölln zu einem Brand auf dem Schulgelände der Regenbogen-Grundschule am Mittelweg gerufen. Auf dem Hof stand eine historische Straßenbahn in Flammen. Seit 1998 steht diese dort. Die im Jahr 1934 erbaute Tram, die rund 15 Millionen Kilometer durch Berlin auf dem Buckel hat, war nach ersten Informationen nicht mehr zu retten. Der Straßenbahnwagen war ein Geschenk vom Künstler Ben Wagin an die Regenbogen-Grundschule. Sie brannte komplett aus. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Kreuzberg: Fahrdienstleister rammt Taxi

Gegen 5.15 Uhr rammte im Kreuzungsbereich Gitschiner Straße / Prinzenstraße in Kreuzberg der Fahrer eines Fahrdienstleisters ein Taxi. Das Taxi landete nach dem Zusammenstoß nach ersten Informationen auf der Seite an einem Absperrgitter. Der Fahrer des Taxis wurde verletzt und vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt versorgt. Der Fahrer des Toyota wurde ebenfalls vor Ort behandelt, er soll leicht verletzt sein. Die Kreuzung war aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme über eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

