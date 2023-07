Baumschulenweg: Fußgänger stürzt gegen Bus und stirbt

Berlin. Nach einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Baumschulenweg ist ein Fußgänger verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 65-Jährige gegen 15.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Köpenicker Landstraße gegenüber einem Sportplatz aus einem BVG-Bus der Linie 165 aus. Die 49 Jahre alte Busfahrerin soll dann von der Bushaltestelle angefahren sein, um die Fahrt in Richtung Eichbuschallee fortzusetzen. Plötzlich sei der 65-Jährige gegen den Bus gefallen und anschließend zu Boden gegangen. Ersthelfer, Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Mann zunächst am Ort. Anschließend wurde der 65-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem er kurz darauf verstarb. Die Busfahrerin erlitt einen Schock und wurde am Ort behandelt. Während der Maßnahmen am Unfallort war die Köpenicker Landstraße ab der Baumschulenstraße für etwa 30 Minuten gesperrt. Wie es genau zum Unfall gekommen ist, ob die Busfahrerin beim Anfahren den Mann mit dem Bus gestreift hat oder er alleine gegen den Bus gefallen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Lichterfelde: Mit 2,7 Promille am Steuer unterwegs

Das langsame Fahren und ein Pendeln zwischen den Fahrstreifen erregte gestern Nachmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Lichterfelde. Die Angehörigen der Verkehrsabteilung waren gegen 16.30 Uhr mit einem Zivilfahrzeug im Ostpreußendamm unterwegs, als ihnen ein Kleinbus auffiel, der trotz freier Fahrbahn mit etwa 20 km/h in Schlangenlinien fuhr. Nachdem das Fahrzeug ohne zu blinken abgebogen war und dann am Fahrbahnrand angehalten hatte, kontrollierten die Beamten den Fahrer. Aufgrund des dabei wahrgenommenen Alkoholgeruchs sowie einer im Handschuhfach liegenden, halbgefüllten Flasche mit Hochprozentigem führten die Polizisten eine Atemalkoholmessung bei dem 69-Jährigen durch. Diese ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam sowie der Beschlagnahme des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Friedrichshain: 17-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe auf Spielplatz

Zu einem Polizeieinsatz wegen einer bewaffneten Person kam es gestern Abend auf einem Spielplatz in Friedrichshain. Kurz vor 22 Uhr gingen beim Notruf Meldungen zu mehreren Schussgeräuschen in der Kleinen Andreasstraße ein. Alarmierte und eingetroffene Angehörige einer Einsatzhundertschaft hörten die Knallgeräusche ebenso und lokalisierten kurz darauf einen Tatverdächtigen auf einem Spielplatz in der Krautstraße. Mit gezogenen Dienstwaffen forderten sie den jungen Mann auf, seine Waffe niederzulegen, was er umgehend tat. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich das Gegenüber als ein Teenager heraus. Der 17-Jährige gab an, dass er die Schreckschusswaffe zuvor gefunden habe. Nach Aufnahme seiner Personalien und Beschlagnahme der Waffe, wurde der Jugendliche seiner 51 Jahre alten Mutter übergeben. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Verletzt wurde niemand.

Mitte: Mann bedroht Frau mit Messer

Bereits gestern Mittag wurde eine Frau in Mitte mit einem Messer bedroht. Gegen 12.30 Uhr saß eine 45-jährige Frau auf einer Steinbank am Alexanderplatz und telefonierte. Plötzlich trat ein 41-jähriger Mann an sie heran und forderte sie auf, das Telefonat zu beenden. Da die Frau dies ignorierte, zog der Mann unvermittelt ein Messer aus der Tasche und führte Stich- und Schnittbewegungen in Richtung des Oberkörpers der Frau aus. Einsatzkräfte wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und konnten den Mann entwaffnen. Verletzt wurde niemand. Anschließend wurde der alkoholisierte 41-Jährige einem Gewahrsam zugeführt und dort nach erfolgter Blutentnahme für das zuständige Fachkommissariat eingeliefert.