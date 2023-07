Geld gestohlen und Hotelangestellte geschlagen: Mann gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Räuber.

Foto: Polizei Berlin

Der Tatverdächtige soll am Montag, 18. April 2022 gegen 11 Uhr, den Rucksack eines Hotelgastes sowie Geld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages aus einer Geldkassette der Rezeption eines Hotels in der Straße Alt-Moabit entwendet haben. Anschließend verließ er fluchtartig die Hotellobby. Eine Hotelangestellte, die auf die Tat aufmerksam wurde, versuchte den Räuber im Eingangsbereich des Hotels festzuhalten und konnte ihm den Rucksack entreißen. Bei dem Handgemenge schlug der Mann die junge Angestellte und konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Foto: dpa/Polizei Berlin/Montage

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Mitte unter den Telefonnummern (030) 4664-273113 oder (030) 4664-273110 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271100, per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?