Berlin: Polizei sucht nach Diebin - wer hat sie gesehen?

Berlin. Erst steckte sie eine Brille ein, dann schlug sie mit einer Getränkeflasche auf einen Mitarbeiter eines Optikergeschäfts ein. Jetzt fahndet die Berliner Polizei mit Fotos nach der Frau und bittet mit der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras um Mithilfe bei der Suche nach der tatverdächtigen Frau.

Der Fall ereignete sich am Montag, den 24. April. Gegen 10 Uhr betrat die unbekannte Tatverdächtige das Optikergeschäft am Mariendorfer Damm. Dort schaute sie sich mehrere Brillen an, verstaute eine davon in ihrer mitgeführten Tasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne zu bezahlen. Nachdem dem Mitarbeiter das Fehlen der Brille auffiel, eilte er der Frau nach und stellte sie zur Rede. Die Tatverdächtige weigerte sich, ihre Tasche vorzuzeigen und schlug mehrfach mit einer gefüllten PET-Flasche auf den Angestellten ein. Schließlich flüchtete die mutmaßliche Diebin zum U-Bahnhof Westphalweg und entfernte sich mit einer U-Bahn vom Tatort.

Wer hat diese Frau gesehen? Polizei bittet um Mithilfe

Foto: Polizei Berlin

So wird die Frau beschrieben:

ca. 25 bis 30 Jahre alt

etwa 168 cm groß

kräftige Figur

braunes, gelocktes Haar, etwas über schulterlang

sprach deutsch mit Akzent, vermutlich südosteuropäisch

Bekleidung: schwarzes T-Shirt mit pinkfarbener Beschriftung auf der Vorderseite, gemusterter Rock, graue Sneaker; trug graue Umhängetasche

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kennt die abgebildete Frau und kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473132 oder per E-Mail unter dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?