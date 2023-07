Berlin: Schüsse in Spandau, Messerstiche in Rummelsburg und Kreuzberg

Spandau: Schüsse, ein Schwerverletzter

Berlin. Gegen 19 Uhr fielen in der Neuendorfer Straße Höhe 94 in Berlin-Spandau mehrere Schüsse auf offener Straße. Eine Person wurde nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Notfallsanitäter und ein Notarzt der in Sichtweite liegenden Feuerwache in der Triftstraße, versorgten den Schwerverletzten und transportierten diesen in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat noch am Tatort die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminaltechniker des Landeskriminalamts sicherten bis in die Morgenstunden Patronenhülsen und Spuren der Tat. Die eingesetzten Beamten nahmen zudem mehrere Zeugenaussagen auf. Die Hintergründe zu den Schüssen und möglichen Tätern werden nun ermittelt. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei den Patronen um Kriegsmunition handeln könnte.

Spurensicherung am Tatort.

Foto: Morris Pudwell

Lichtenberg: Messerstiche in Rummelsburg

Zwei Männer sind bei einem Streit im Ortsteil Rummelsburg in Lichtenberg verletzt worden. Einer der Männer erlitt Schnittverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kam es am späten Dienstagabend in einer Wohnung in der Skandinavischen Straße zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern. Dabei verletzte einer der Männer seinen Mitbewohner mit einem Messer und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vor Ort fest. Der Mann klagte laut Polizei über Schmerzen am Bauch und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Das Alter der beiden Männer sowie die Hintergründe des Streits sind nach Angaben der Polizei noch unklar.

Einsatzkräfte in Rummelburg.

Foto: Morris Pudwell

Kreuzberg: Messerstiche am U-Bahnhof Südstern

Gegen Mitternacht wurde ein Mann nach Streitigkeiten von einer anderen Person durch einen Stich mit einem Messer unter die linke Achsel (Rücken) niedergestreckt. Zeugen konnten wohl zusammen die Aussage tätigen, dass der oder die Täterin sich auf den U-Bahnhof flüchteten und vermutlich Richtung Hermannplatz fuhren. Mehrere Einsatzkräfte des Abschnitts 52 eilten zum Hermannplatz, konnten dort jedoch leider keine Festsetzung machen. Das Opfer kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

Sanitäter kümmern sich um die Verletzten am U-Bahnhof Südstern.

Foto: Morris Pudwell

Tempelhof: Betrunkene Fahrerin kracht gegen Auto – Führerschein weg!

Gegen 22 Uhr krachte eine betrunkene Fahrerin mit ihrem Citroën in der Paul-Schmidt-Straße in einer leichten Rechtskurve gegen einen parkenden Audi im Gegenverkehr. Sie hob mit dem Fahrzeug ab und landete auf der Seite. Unter welchen Umständen die Frau aus dem Fahrzeug befreit wurde, ist unbekannt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Frau musste zur Blutentnahme mit auf eine Gefangenensammelstelle. Die Fahrerlaubnis wurde noch vor Ort sichergestellt. Die Feuerwehr richtete das Auto wieder auf. Der Unfallwagen war erstaunlich robust, denn die Feuerwehr konnte das Auto danach einfach auf den Bürgersteig fahren. Die Paul-Schmidt-Straße war zwischen Arnulfstraße und der Tankredstraße für rund 60 Minuten vollständig gesperrt.

Die Feuerwehrleute richten das Auto wieder auf.

Foto: Morris Pudwell