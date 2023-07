Berlin: Tödliches Unglück bei Abifeier im Hotel Estrel – 17-Jährige stirbt

Eine Abiturientin (17) des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums ist am Sonntagabend bei einem Unglück im Hotel Estrel tödlich verletzt worden.

Eine 17-Jährige ist bei einer Abifeier in Berlin-Neukölln tödlich verunglückt

Die Abiturientin war auf ein Dach geklettert und durch eine Kuppel etwa acht Meter in die Tiefe gestürzt

Der Abiball des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums in Pankow fand in einem Festsaal des Estrel Hotels statt

Berlin. Bei der Abiturfeier des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Unglück gekommen. Nach Angaben der Berliner Polizei stürzte eine 17-Jährige durch eine Lichtkuppel und wurde dabei tödlich verletzt.

Wie es weiter hieß, kletterten in der Nacht zu Montag gegen 1.25 Uhr bei der Feier zwei Personen auf ein Dach des Hotels Estrel an der Sonnenallee. Dabei kam es zu dem Sturz durch die Kunststoffkuppel. Rettungskräfte brachten die Jugendliche in ein Krankenhaus. Dort erlag sie den Angaben zufolge ihren Verletzungen.

Abifeier im Hotel Estrel in Berlin-Neukölln: Sturz eines 16-Jährigen wurde gebremst

Laut Informationen von vor Ort stürzte auch ein 16-Jähriger durch die Kuppel. Er wurde bei dem Unglück nur leicht verletzt, hieß es. Sein Sturz, laut ersten Angaben aus einer Höhe von acht Metern, wurde offenbar durch Mülltonnen gebremst. Die 17-Jährige wurde laut unbestätigten Informationen zunächst noch von dem 16-Jährigen reanimiert. Auch Security-Mitarbeiter sollen versucht haben, das Mädchen zu wiederzubeleben.

Die Feuerwehr betreute sechs Personen, die unter Schock standen. Auch Seelsorger waren vor Ort. Die Polizei muss nun klären, wie die beiden Jugendlichen auf das Dach gelangen konnten und es zu dem Unfall kam. Etwa 500 Personen sollen auf der Abiturfeier des Gymnasiums aus Pankow anwesend gewesen sein.

Hotel Estrel wird häufig für Abipartys in Berlin genutzt

Bei dem Estrel handelt es sich um Deutschlands größtes Hotel. In dem Komplex an der Neuköllner Sonnenallee Ecke Ziegrastraße finden Kongresse, Tagungen und Events statt. Die verschiedenen Veranstaltungsräume und Festsäle werden auch von Abitur-Jahrgängen häufig für ihre Abschluss-Partys benutzt. Aktuell entsteht an dem Hotel der Estrel Tower. Er soll mit 176 Metern Höhe Berlins höchstes Hochhaus werden.