Kreuzberg: Fußgänger brechen auf Gehweg ein

Lichtenberg: Rapper-Auftritt in Bar von prügelnden Eindringlingen gestört

Eine größere Personengruppe betrat heute früh einen Club in Neu-Hohenschönhausen und attackierte aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt mehrere Gäste. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trat gegen 3.10 Uhr ein 28-jähriger Rapper in dem Lokal in der Grevesmühlener Straße auf, als plötzlich die Gruppe von 15 bis 20 Personen die Bar betrat, Gäste mit Schlägen und Tritten angriff, Tische und Stühle umwarf und Gläser und Flaschen durch den Raum warf. Dabei soll ein 28-jähriger Gast von einem der Angreifer mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Nach wenigen Minuten soll die Gruppe den Club wieder verlassen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 28-jährigen Gast mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem besonders schweren Landfriedensbruch und der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Lichtenberg: Mann will Tasche klauen und besprüht Gruppe mit Pfefferspray

Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Neu-Hohenschönhausen versucht, eine Tasche aus dem Transporter eines 30-Jährigen zu stehlen - und vier Männer mit Pfefferspray angegriffen. Wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte, wurden dabei drei Männer leicht verletzt, ein weiterer Mann sei mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Unbekannte hatte sein Auto am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz neben dem Sprinter des 30-Jährigen abgestellt, der sich mit drei Freunden unterhalten hatte. Der Täter stieg den Angaben zufolge aus und griff in den Transporter nach der Tasche des 30-Jährigen. Daraufhin kam es zum Streit und zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Mann und den vier Freunden, hieß es. Der Unbekannte besprühte die Gruppe laut Polizei mit Pfefferspray und flüchtete im Anschluss mit seinem Auto. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, einer einfachen Körperverletzung sowie eines versuchten Diebstahls.