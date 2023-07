In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 1. Juli 2023.

Wasserrohrbruch am Mehringdamm

Kreuzberg; Fußgänger brechen auf Gehweg ein

Berlin. Schock für zwei Fußgänger am späten Freitagabend in Kreuzberg: Die beiden war gegen 22.50 Uhr auf dem Mehringdamm unterwegs, als plötzlich der Boden nachgab und die Nachtschwärmer einsanken. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch, der den Gehweg unterspült hatte. Auch ein Hostel war betroffen. Mehrere Kellerräume liefen voll Wasser. Die Feuerwehr war im Einsatz. Am Mehringdamm musste ab der Yorckstraße der Strom abgeschaltet werden.