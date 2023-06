Drohne am Fernsehturm in Berlin: Absturz sorgt für Evakuierung am Alex

Eine Drohne am Fernsehturm sorgte am Mittwoch für einen Feuerwehr-Einsatz.

Alexanderplatz Drohne am Fernsehturm: Absturz sorgt für Evakuierung am Alex

Berlin. Ein Einsatz der Berliner Feuerwehr sorgte am Dienstagabend für Aufsehen: Eine Hobby-Drohne blieb laut Feuerwehr am Fernsehturm am Alexanderplatz hängen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Nach rund zwei Stunden brachten die Einsatzkräfte den defekten Flugkörper in Sicherheit.

Mithilfe unseres #Drohnenteams konnten wir die verunfallte Hobby-Drohne auf 270 m Höhe lokalisieren. Die Spezialisten der #Höhenrettung brachten den defekten Flugkörper in Sicherheit. #EstuK pic.twitter.com/K8LKjsQjeq — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 28, 2023

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 20-Jähriger gegen 18 Uhr seine Drohne aufsteigen lassen. Er verlor kurze Zeit später das Signal. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Drohne in etwa 270 Meter Höhe auf dem Fernsehturm orten. Sie sperrten die Umgebung wegen bestehender Absturzgefahr weiträumig.

Drohne am Fernsehturm: Polizei ermittelt

Rund 200 Gäste befanden sich nach Angaben der Polizei zu dieser Zeit im Fernsehturm. Sie konnten aus dem Turm und dem Gefahrenbereich geführt werden. Anschließend wurden der Fernsehturm und umliegende Lokalitäten geschlossen. Nach etwa zwei Stunden barg die Höhenrettung der Feuerwehr die Drohne und übergab diese der Polizei. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz führt nun das Landeskriminalamt Berlin.

Das beliebte Touristenziel ist 368 Meter hoch und wurde im Jahr 1969 eröffnet. Weitere Details gab es zunächst nicht.