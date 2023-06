Prenzlauer Berg: 67-Jähriger von Tram erfasst – tödlich verletzt

Prenzlauer Berg: Fußgänger von Tram erfasst und tödlich verletzt

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann von einer Tram in Prenzlauer Berg erfasst und dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich der 67-jährige Fußgänger gegen 23 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in der Greifswalder Straße in einer separaten Tramtrasse auf den Gleisen befunden, die von der Tram der Linie M4 in Richtung Hackescher Markt befahren wurde. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung der 42-jährigen Tram-Fahrerin wurde der 67-Jährige von der Bahn erfasst. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen bei dem Verletzten ein. Der 67-Jährige verstarb jedoch noch am Unglücksort. Ob es sich um einen Verkehrsunfall oder möglicherweise um einen Suizid handelt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen wurden.

Prenzlauer Berg: 50 Einsatzkräfte bei Kellerbrand in Altbau

Am frühen Morgen rückte die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand nach Pankow aus. Gegen 5 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer im Keller der Wörther Straße 21 in Prenzlauer Berg aus. Die Feuerwehr ist mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort und löscht die Kellerverschläge. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Zur Brandursache sind noch keine Informationen bekannt geworden.