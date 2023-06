Kottbusser Tor: Zwei Verletzte nach Messerattacke - Täter flüchtig

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 28. Juni 2023.

Am Kottbusser Tor in Kreuzberg kam es zu einer Messerattacke mit zwei Verletzten.

Kreuzberg: Zwei Verletzte nach Messerattacke am Kottbusser Tor - Täter flüchtig

Berlin. Am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr kam es am Kottbusser Tor / Reichenberger Straße zu einer Messerattacke, bei der ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt wurde. Der schwerer Verletzte wurde vor Ort erstversorgt und kam in ein Krankenhaus, der leicht Verletzte wurde mit einer Schnittverletzung im Gesicht vor Ort behandelt. Die Polizei fahndet derzeit nachdem oder den Tätern.

