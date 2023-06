In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 24. Juni 2023.

Foto vom Unfall: Das Polizeiauto krachte in ein Taxi.

Blaulicht-Blog Neukölln: Polizeifahrzeug beworfen, dann in Taxi gekracht

Neukölln: Polizeifahrzeugbesatzung erst mit Tasse beworfen, anschließend in Unfall verwickelt

Berlin. Die Besatzung des Wagens 54/04 vom Abschnitt 54 hatte keine gute Nacht. Erst wurde die Besatzung gegen 0.50 Uhr auf der Sonnenallee angegriffen. Aus dem Augenwinkeln fiel dem Fahrer auf, dass er aus einem Haus mit einem Gegenstand beworfen wurde. Die Beamten stoppten sofort das Auto und mussten den Einsatz abbrechen. Bei späterer Absuche der Fahrbahn wurden Überreste einer Tasse sichergestellt.

Anschließend wurden die beiden erfahrenen Beamten während einer Einsatzfahrt in einen Unfall verwickelt. Gegen 06.30 Uhr krachte das Polizeifahrzeug Höhe Wildenbruchplatz in ein Taxi.

Lichtenberg: Opel Corsa brannte auf Gehweg

Gegen 2.30 Uhr musste die Feuerwehr einen brennenden Opel Corsa, der auf dem Gehweg der Landsberger Allee/Höhe Arendsweg stand, löschen. Die Brandbekämpfer konnten allerdings nicht mehr verhindern, dass der Kleinwagen ausbrannte. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Der Opel Corsa brannte vollständig aus.

Foto: Morris Pudwell

Reinickendorf: Küche ausgebrannt, Bewohner verletzt

Gegen 23.20 Uhr am Freitagabend brannte in der Treuenbrietzener Straße, in Berlin-Reinickendorf, im Ortsteil Märkisches Viertel, eine Küche aus. Nach ersten Erkenntnissen soll es vorher eine Explosion gegeben haben, die zu einem Folgebrand führte. Ein Bewohner wurde leicht verletzt und vor Ort von Notfallsanitätern behandelt. Die Feuerwehr sichtete weitere Bewohner des Hochhauses, von denen aber augenscheinlich keiner verletzt wurde. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte und wodurch der Bewohner verletzt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariat der Berliner Polizei.

In Reinickendorf brannte eine Küche aus.

Foto: Morris Pudwell

Pankow: Brand in Wohnhaus

Kurz nach 1 Uhr brannte es am Samstagmorgen in einem Wohnhaus in der Heynstraße 11 im Berliner Bezirk Pankow. Die circa 20 Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.

Einsatzkräfte beim Brand in Pankow.

Foto: Morris Pudwell