Friedrichsfelde: Zwei schwer Verletzte nach Messerattacke

Friedrichsfelde: Messer-Attacke in Friedrichsfelde - Zwei Schwerverletzte

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Lichtenberg, bei der zwei Männer schwer verletzt wurden. Laut Aussagen eines Zeugen sei eine dreiköpfige Personengruppe, in der sich auch der 35- und 41-jährige Verletzte befanden, gegen 22.10 Uhr zunächst am S-Bahnhof Friedrichsfelde mit einer anderen Personengruppe in Streit geraten. In der Seddiner Straße wurden die 35 und 41 Jahre alten Männer aus der Gruppe heraus angegriffen und verletzt. Der 35-Jährige erlitt Schnittverletzungen am Gesäß und der 41-Jährige erlitt Stichverletzungen am Rücken. Die unbekannten Tatverdächtigen flüchteten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die nicht lebensbedrohlich Verletzten in ein Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde dort stationär aufgenommen. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zwei Schwerverletzte zog eine Messerstecherei in Friedrichsfelde nach sich.

Foto: Morris Pudwell

Märkisches Viertel: Fahrer verursacht Mehrfachkollision, flieht und stellt sich

In der vergangenen Nacht stießen im Ortsteil Märkisches Viertel mehrere Fahrzeuge zusammen. Derzeitigen Erkenntnissen nach soll ein Car-Sharing-Fahrzeug gegen 23 Uhr den Wilhelmsruher Damm in Richtung der Finsterwalder Straße befahren haben und aus bisher unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten sein. Hier stieß das Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Unfalls prallte das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen ein geparktes Auto. Im gleichen Moment löste sich das linke Vorderrad und schleuderte gegen einen weiteren geparkten Pkw. Der Autofahrer verlor nun gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Auto eines 26-Jährigen, der den Wilhelmsruher Damm in Richtung Eichhorster Straße befuhr. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer stiegen aus dem Auto und entfernten sich fluchtartig in unbekannte Richtung. Während der Unfallaufnahme erschien eine verletzter, 21-jähriger Mann, am Unfallort und räumte ein, das unfallverursachende Fahrzeug gefahren zu haben. Ob es sich bei der Person tatsächlich um den Unfallverursacher handelt, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Der 21-jährige Mann wurde auf Grund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer 19-jähriger Unfallbeteiligter wurde ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber kurze Zeit später wieder verlassen. Alle Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) geführt.

Kaulsdorf: Blitz schlägt in Haus ein, Dach brennt

In der Nacht zu Freitag brannte im Hornsteiner Weg in Kaulsdorf das Dach eines Einfamilienhauses nachdem ein Blitz einschlag, teilte die Berliner Feuerwehr via Twitter um 0:52 Uhr mit. Insgesamt waren 36 Kräfte im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Brandenburg/Havel: Mutmaßlicher Metalldieb bei Gasexplosion schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist bei einer Gasexplosion in einem alten Gewerbegebäude in Brandenburg an der Havel schwer verletzt worden. Angesichts der aufgefundenen Spuren gehe man davon aus, dass der Mann bei dem Versuch Metall aus dem Gebäude zu stehlen, die Gasleitung beschädigt habe, erklärte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Bei der Explosion am Donnerstag waren Teile des Gebäudes eingestürzt. Zur Höhe des Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Nach ersten Sicherungsarbeiten durch die Feuerwehr muss nun der Eigentümer des Gebäudes für die Sicherung des Gebäudes sorgen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und den Hintergründen.

Lichtenberg: 86-Jähriger kollidiert mit Auto und kracht in Baumreihe – Schwere Verletzungen

Gestern Nachmittag kollidierte ein Auto in Lichtenberg nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Bäumen. Gegen 14.20 Uhr war ein 86-jähriger Autofahrer auf der Storkower Straße in Richtung Möllendorfstraße unterwegs. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug bremste, konnte der Senior ersten Erkenntnissen nach nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug auf. In Folge dessen verlor der Senior die Kontrolle über sein Auto, fuhr auf den Gehweg und prallte dort mit zwei Bäumen zusammen. Der 86-Jährige und seine 84-jährige Beifahrerin erlitten dabei mehrere Knochenbrüche und wurden zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der 51-jährige Fahrer des zweiten Unfallfahrzeuges wurde leicht verletzt und vor Ort von der Berliner Feuerwehr versorgt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen und den Bäumen. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Charlottenburg: Verkehrsunfall endet mit Ampel-Kollision

Gestern Abend kam es in Charlottenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrenden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 20-jähriger Heranwachsender mit seinem Auto gegen 18.10 Uhr den rechten Fahrstreifen des Ernst-Reuter-Platzes in Richtung Marchstraße befahren haben. Als er in den Fahrstreifen nach links gewechselt haben soll, stieß er mit einem Mietfahrzeug einer 19-jährigen Frau zusammen, die neben ihm auf dem Ernst-Reuter-Platz unterwegs gewesen sein soll. Infolgedessen soll der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, nach rechts abgedriftet und mit einer dort befindlichen Ampelanlage kollidiert sein. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den 20-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn aufgrund seiner Schmerzen im Bereich des Rumpfes zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl beide Autos als auch die Ampelanlage beschädigt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Grunewald: Motorradfahrer auf der A100 verunglückt

In Grunewald wurde ein Motorradfahrer in der Nacht auf Freitag Opfer der schwierigen Wetterverhätnisse. Kurz nach der Kurve im Rathenautunnel stürzte ein Motorradfahrer offenbar witterungsbedingt und wurde dabei schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Alleinunfall.

Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn der A100 stark beregnet.

Berlin: Ausnahmezustand Unwetter – Glimpflicher Ausgang

Am späten Abend zog ein Sommergewitter über Berlin. Das "Unwetter" hat Berlin gegen 22.50 Uhr erreicht. Seitdem war die Berliner Feuerwehr im "Ausnahmezustand Wetter" . Zunächst wurden 6 Freiwillige Feuerwehren sowie 4 Erkunder zusätzlich in den Dienst genommen. In der Hauptstraße in Berlin Rummelsburg geriet der Aufzug einer Dachdeckerfirma in eine gefährliche Schieflage. Die Feuerwehr war vor Ort, musste aber nicht tätig werden. Der Betreiber schaffte es selbstständig die Leiter wieder einzufahren. Bis 0.25 Uhr waren "nur" 36 wetterbedingte Einsätze zu verzeichnen. Der Ausnahmezustand konnte gegen 1.10 Uhr beendet werden. Rund 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben die Berufsfeuerwehren unterstützt. Im Großen und Ganzen blieb es bis jetzt bei einem Sommergewitter.

Blitz am Nachthimmel von Berlin während des Unwetters. Foto: Jörg Krauthöfer

Blitz leuchtet lila am Himmel von Berlin. Foto: Jörg Krauthöfer

Blitz erscheint wie ein hellleuchtendes Sternenbild. Foto: Jörg Krauthöfer

Himmel über Berlin wird vom Blitz hell erleuchtet. Foto: Jörg Krauthöfer

Ein Blitz fotografiert aus einem Fenster während des Unwetters in Berlin Foto: Jörg Krauthöfer



Blitz bringt Nachthimmel in Berlin zum leuchten. Foto: Jörg Krauthöfer

Lichtenberg: Vandalismus an Parteibüro

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen einer Farbschmiererei mit politischem Inhalt nach Lichtenberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Mitarbeitende gegen 8.45 Uhr den fünf Meter langen Schriftzug an der Hausfassade in der Rathausstraße und alarmierten die Einsatzkräfte. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.