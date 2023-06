Hertha BSC gegen FC Schalke: Gewalttäter gesucht

Männer aus dem Schalker Fanblock werden wegen Sportgewalt am 23. Oktober 2022 gesucht. Wer kann Hinweise geben?

Berlin. Die Polizei Berlin bittet mit der Veröffentlichung von Fotos um Mithilfe bei der Suche nach mehreren Tatverdächtigen. Die Männer aus dem Schalker Fanblock sollen bei der Bundesliga-Begegnung Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04 am 23. Oktober 2022 an einem schweren Landfriedensbruch sowie Körperverletzungen, tätlichen Angriffen und Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte beteiligt gewesen sein.

Mehrere Polizeikräfte erlitten dabei leichte Verletzungen, eine Dienstkraft stürzte eine Treppe hinab und wurde anschließend von mehreren Personen gegen den Kopf geschlagen und getreten. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der Schalke-Fans sei nach dem Vorfall bereits ermittelt worden, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Nach den übrigen sechs Tätern fahndet die Berliner Polizei nun bundesweit mithilfe von Fotos. Hier geht es zu den Fotos.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Personen machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Die Polizei bittet: Falls einer der Tatverdächtigen gesehen wird, nicht an die Personen herantreten, sondern umgehend die Polizei informieren.

Hinweise nimmt ein für Sportgewalt zuständiges Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin in der Ringbahnstraße 132 in Berlin-Tempelhof unter den Telefonnummern (030) 4664-964510, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle unter dem Stichwort "Wiedererkannter Straftäter anlässlich des Fußballspiels Hertha BSC gegen FC Schalke 04" entgegen.