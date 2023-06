Wedding: Mann nach Messerattacke am Leopoldplatz verletzt

Mitte: Mann mit Messer verletzt

Berlin/Brandenburg. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 mussten am Dienstagmittag zu einem verletzten Mann in den Ortsteil Wedding. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen wurde ein 39-jähriger Mann auf dem Leopoldplatz von einem 33-Jährigen gegen 13.30 Uhr mit einem Messer attackiert und erlitt dadurch Schnittverletzungen im Gesicht sowie am Arm. Der Mann musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Müllerstraße und konnte dort in einem Kaufhaus von Einsatzkräften der Polizei festgenommen werden. Er kam für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Reinickendorf: Mitarbeiter des Ordungsamtes angegriffen

Am Dienstagabend mussten Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Angriffs auf Mitarbeiter des Ordnungsamtes ins Märkische Viertel ausrücken. Die beiden Angestellten fertigten gegen 20 Uhr zu einem im Wilhelmsruher Damm parkenden Fahrzeug eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, als ein Mann aus einer Bar kam, die Bediensteten bepöbelte, in das Fahrzeug einstieg und davonfuhr, wie die Polizei mitteilte. Drei weitere Gäste des Lokals kamen hinzu, warfen mit einem Stuhl auf die Dienstkräfte, schlugen den 39-jährigen Ordnungshüter und rannten im Anschluss unerkannt davon. Auch sein 51-jähriger Kollege erlitt Verletzungen am Rücken. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Halter des Fahrzeuges konnte ermittelt werden. Ob es sich bei ihm auch um den geflüchteten Fahrer handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Tempelhof-Schöneberg: Fensterfront eines Wahlbüros beschädigt

Am Dienstagnachmittag stellte eine Mitarbeiterin eines Wahlbüros in Lichtenrade die Beschädigung der Fensterfront des Wahlbüros durch mehrere Metallkugeln fest. Die Frau rief gegen 17 Uhr die Polizei in die John-Locke-Straße. Die Polizistin und der Polizist konnten im Rahmen ihrer Ermittlungen sehen, dass auch der benachbarten Schnellimbiss an seiner Fassade beschädigt war. Durch die Tat wurde niemand verletzt. Die mutmaßlichen Täter waren nicht mehr am Ort. Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Frankfurt/Oder: Betrunkener prallt auf Flucht vor der Polizei mit Auto gegen Mauer

Zwei Männer sind in Frankfurt (Oder) auf der Flucht vor der Polizei mit dem Auto gegen eine Mauer geprallt und dabei verletzt worden. Außerdem sei der 26-jährige Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach alarmierte ein Zeuge in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, weil der Fahrer mit seinem Auto zunächst gegen einen Poller stieß, aber weiterfuhr. Als Polizisten das Auto kontrollieren wollten, beschleunigte der Mann und prallte in der Witebsker Straße mit dem Wagen gegen eine Mauer.

Der 26-Jährige und sein 32-jähriger Beifahrer flüchteten weiter zu Fuß, wurden aber kurz darauf von der Polizei gestellt. Den Angaben zufolge verletzte sich der 32-Jährige bei dem Unfall schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Außerdem gab er laut Polizei an, Drogen genommen zu haben.