Rauch quillt aus der Wohnung in dem Hochhaus am Alex.

Blaulicht-Blog Feuer in Hochhaus am Alex ausgebrochen - Mieter gerettet

Feuer in Hochhaus am Alex ausgebrochen

Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Mann aus einer brennenden Wohnung in einem Hochhaus unweit des Alexanderplatzes gerettet. Der Bewohner der Wohnung im zehnten Stock des Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße sei am Abend von den zuerst angerückten Rettungskräften aus der brennenden Wohnung geholt worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage mit.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Feuerwehr weiter mit, dass der Brand in der Karl-Liebknecht-Straße schnell gelöscht gewesen sei, insgesamt waren demnach 46 Einsatzkräfte vor Ort.

Wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilte, sei die Wohnung größtenteils ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, weitere Wohnungen und Personen seien nicht betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei könnte das Feuer durch den Mieter selbst verursacht worden sein. So deute vieles darauf hin, dass dieser mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sei, die dann zum Brand in der Wohnung geführt habe, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Allerdings laufen noch immer Ermittlungen des Brandkommissariats zur endgültigen Feststellung der Ursache.

Lkw verliert Anhänger – Stau auf der Autobahn A111

Auf der A111 ist es am Dienstag zu einem Unfall gekommen.

Foto: Andreas Gandzior

Nach einem Unfall auf der Autobahn A111 ist es am Dienstagmittag zu einem Stau gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrbahn Richtung Hamburg kurz vor der Abfahrt Tegel. Dort verlor ein mit Fahrzeugen und Wohnmobilen beladener Lkw seinen Anhänger. Der Anhänger blockiert die Fahrbahn, die Polizei führt den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehr ist mit einem Kran vor Ort.

Bombendrohung: Einkaufszentrum in Niederschöneweide geräumt

Ein Einkaufszentrum im Berliner Ortsteil Niederschöneweide ist wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Zuvor war am Dienstagmittag ein Mann mit einem Sicherheitsmitarbeiter in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Er soll randaliert haben. Bei dem Streit soll der Mann dann gedroht haben, dass in seinem Koffer eine Bombe sei. Nach einem RBB-Bericht wurde er überwältigt. Die Polizei räumte das Einkaufszentrum. Kriminaltechniker seien unterwegs, um den Koffer zu untersuchen, sagte der Sprecher.

Lehnin: Schüler löst mit Amok-Drohung Polizeieinsatz aus

Ein Schüler an einer Schule in der Gemeinde Kloster Lehnin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er soll am Montag auf der Schultoilette gehört haben, wie jemand damit drohte, am Dienstag mit einer Waffe in die Schule zu kommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin haben sich seit Dienstagmorgen Polizisten an die Schule begeben. „Derzeit gehen wir aber nicht von einer ernsthaften Bedrohungslage aus“, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Zuvor hatte die „B.Z.“ darüber berichtet.

In Absprache mit der Schulleitung habe man sich laut Polizei dazu entschlossen, den Schulbetrieb am Dienstag nicht stattfinden zu lassen. Der Schüler solle weiter befragt werden. Nach Informationen der „B.Z.“ sollen demnach zwei Fünftklässler bedroht worden sein. Wer die Drohung ausgesprochen hat, wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.

Friedrichshain: Betrunkener Raser flüchtet vor Kontrolle und verursacht Massen-Crash

Gestern Abend kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 20.50 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer mit einem Carsharing-Fahrzeug die Petersburger Straße aus Richtung Landsberger Allee kommend mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Eine aufmerksam gewordene Funkwagenbesatzung wollte das Fahrzeug daraufhin kontrollieren und forderte den Autofahrer zum Anhalten auf. Der Fahrzeugführer ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete in die Grünberger Straße. Auf Höhe der Einmündung Gubener Straße verlor der 24-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit vier rechtsseitig geparkten Pkw.

Der Autofahrer versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, wurde aber durch Einsatzkräfte in der Marchlewskistraße eingeholt und vorläufig festgenommen. Im Verlauf der Maßnahmen wurde festgestellt, dass der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der vom 24-Jährigen vorgezeigte Führerschein sowie der Personalausweis stellten sich als Fälschungen heraus und wurden beschlagnahmt. Vor Ort wurde außerdem ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,33 Promille ergab. Zum Zwecke einer Blutentnahme wurde der Autofahrer zum Gewahrsam verbracht und anschließend entlassen. Das zuständige Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Carsharing-Fahrzeug war in der Nacht auf Dienstag in einen Unfall mit mehreren Autos, darunter eine Polizei-Streife, involviert.

Foto: Morris Pudwell

Pankow: Streit zwischen rund 30 Jugendlichen und Freibad-Mitarbeitern

Gestern Abend kam es in Pankow zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Personal eines Badebetriebes und einer Gruppe von Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll es gegen 19.15 Uhr in einem Sommerbad in der Straße Am Schloßpark zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Schwimmmeistern und einem 14 sowie einem 16 Jahre alten Jugendlichen gekommen sein. Als vier Sicherheitsmitarbeiter dazugekommen seien, soll auch eine Gruppe von rund 30 augenscheinlich Jugendlichen hinzugeeilt sein. Im Anschluss soll sich aus den einst verbalen Streitigkeiten eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben. Bereits vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flüchtete der Großteil der Gruppe. Alle Details zur Massenschlägerei im Sommerbad Pankow lesen Sie hier.

Templin: Kollision mit Baumaschine – Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein 37-Jähriger ist mit seinem Motorrad auf der B109 bei Templin (Landkreis Uckermark) gegen eine Baumaschine geprallt und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer mit seinem Motorrad in einem Baustellenbereich beim Abzweig auf die L217 gegen die Maschine gestoßen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann soll bereits eine längere Zeit an der Unfallstelle gelegen haben, bevor die Einsatzkräfte alarmiert wurden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

Staaken: Rote Ampel missachtet und schweren Unfall verursacht

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Staaken alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 61-jährige Autofahrerin gegen 16.50 Uhr die Straße Am Kiesteich vom Reckeweg kommend in Richtung Torweg befahren haben. In Höhe des Seegefelder Wegs sei die Frau bei grün abstrahlendem Linksabbiegerpfeil abgebogen, wo sie mit dem Pkw eines 46-jährigen Mannes kollidierte. Dieser soll bei für ihn roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Die Frau erlitt Verletzungen im Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Blankenfelde: Feuerwehr löscht Wohnhausbrand mit Großaufgebot

In der Nacht auf Dienstag ereignete sich in Blankenfelde ein Wohnhausbrand. Mit einem Großaufgebot von insgesamt 84 Einsatzkräfte bekämpfte die Feuerwehr die Flammen mehrere Stunden. Dabei gerieten insgesamt zwei Wohnhäuser und eine Garage in Brand. Die Feuerwehr setzte schweres Gerät zur Bekämpfung der Flammen ein und konnten ein weiteres Übergreifen schließlich verhindern.

Während der Löscharbeiten kollabierte ein Feuerwehrmann und musste ärztlich behandelt werden. Erschwert wurde der Einsatz durch eine schwierige Wasserversorgung. Die Nachlöscharbeiten zogen sich so unerwartet in die Länge.

Buckow: Feuerwehr während Löscharbeiten mit Schuh beworfen

Gegen 1.20 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zu einem Kleinbrand an einem Hochhaus im Mollnerweg im Neuköllner Ortsteil Buckow alarmiert. Vor Ort löschten alarmierte und eingesetzte Feuerwehrleute, mussten aber zwischenzeitlich davon absehen, da sie mit einem unbekannten Gegenstand beworfen wurden.

Es stellte sich heraus, dass die Feuerwehrleute von einer bisher unbekannten Person aus dem Hochhaus mit mindestens einem Schuh beworden wurden. Die genaue Höhe ist unklar. Trotzdem ist diese Situation als gefährlich eingestuft worden.

Die Berliner Polizei wurde hinzugezogen und sichtete jede Etage.

Kreuzberg: Großaufgebot bei Brand in sozialer Einrichtung

In der Nacht auf Dienstag ist es in Kreuzberg zu einem Brand in einer sozialen Einrichtung gekommen. Gegen Mitternacht war die Berliner Feuerwehr mit einem Großaufgebot in der Nostitzstraße alarmiert. Dort soll es in der 2. Etage zu einem Feuer gekommen sein. Der Brand konnte jedoch mit einfachen Mitteln der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Wasserversorgung / Schlauchverbindung wurde zwar vorbereitet, musste jedoch nicht eingesetzt werden. Immer wieder kommt es in dieser Einrichtung zu Brandstiftungen.