Niederschönhausen: Brand in leerstehendem Wohnhaus – 71 Kräfte vor Ort

In der Nacht auf Montag kam es in Niederschönhausen zu einem Gebäudebrand. Mit 71 Einsatzkräften bekämpfte die Berliner Feuerwehr das Feuer, das aus bisher unbekannten Gründen in einem leerstehenden Wohnhaus in der Straße vor Schönholz ausgebrochen war. Letztendlich konnte die Brandlöschung und -kontrolle erfolgreich abgeschlossen werden.