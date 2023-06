Alexanderplatz: Frau schläft mit Säugling auf dem Boden – Polizei schreitet ein

Alexanderplatz: Bundespolizei nimmt Säugling in Obhut

Die Bundespolizei hat am Sonntag einen Säugling in Obhut genommen, dessen Mutter im Verdacht der Kindeswohlgefährdung steht. Wie die Behörde am Montag mitteilte, bemerkten Reisende gegen 6.30 Uhr im Bahnhof Alexanderplatz in Mitte eine Frau, die mit ihrem Säugling auf dem Boden schlief. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die 31-Jährige daraufhin. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen sie eine Ausschreibung des Jugendamtes zur Inobhutnahme ihres neun Monate alten Babys wegen Gefährdung des Kindeswohls besteht. Die Streife nahm den Jungen an sich und übergab ihn vorsorglich an ein Krankenhaus. Die Mutter entließen die Einsatzkräfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder von der Dienststelle.

Tegel: Polizei-Gruppenwagen in Verkehrsunfall involviert

Bereits gestern Mittag kam es in Tegel zu einem Verkehrsunfall mit Polizeibeteiligung. Bisherigen Ermittlungen zufolge befand sich ein Gruppenwagen unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten gegen 12.10 Uhr auf dem Weg zu einem angekündigten Suizid und befuhr dabei den Waidmannsluster Damm in Richtung Ziekowstraße. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm/BAB 111 kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts in die Kreuzung einfahrenden Skoda eines 70-jährigen Autofahrers, der die Autobahn verlassen hatte. Beide Fahrzeuge sowie ein Verkehrszeichenmast wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Fahrzeugführer wurden in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanten Behandlungen wieder entlassen. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Niederschönhausen: Brand in verlassener Botschaft Sambias – 71 Kräfte vor Ort

In der Nacht auf Montag kam es in Niederschönhausen zu einem Gebäudebrand. Mit 71 Einsatzkräften bekämpfte die Berliner Feuerwehr das Feuer, das aus bisher unbekannten Gründen in dem einstigen Botschaftsgebäude von Sambia in der Straße vor Schönholz ausgebrochen war. Letztendlich konnte die Brandlöschung und -kontrolle erfolgreich abgeschlossen werden.

Mitte: Touristin verunglückt mit Kart bei geführter Tour

Während einer geführten Besichtigungstour kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall in Mitte. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 18.50 Uhr eine Kolonne aus mehreren vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen, sogenannten Karts, die Straße Fischerinsel in Richtung Neue Roßstraße. Aus noch nicht bekannten Gründen fuhr die 63-jährige Fahrerin eines der Fahrzeuge auf den vor ihr fahrenden 36-jährigen Tourenführer auf. Das Kart der Touristin soll das linke Hinterrad des vor ihr Fahrenden überrollt und sich dann überschlagen haben. Dabei erlitt die 63-Jährige Verletzungen am Kopf, an den Armen sowie am Rumpf und wurde nach Erster Hilfe durch Passanten von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Der 36-jährige Fahrer blieb unverletzt. Während der Rettungsmaßnahem und der Unfallaufnahme war die Fahrbahn der Fischerinsel zwischen Gertraudenstraße und Neue Roßstraße bis 20.30 Uhr gesperrt. Auch eine Buslinie war davon betroffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.

Lichtenberg: Fahrer ohne Führerschein verursacht Abbiege-Kollision

Gestern Nachmittag kam es in Lichtenberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 56-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit einem VW in der Frankfurter Allee in Richtung Ruschestraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Rathausstraße kollidierte er mit dem Mitsubishi eines 37-Jährigen, der ihm entgegenkam und die Frankfurter Allee in Richtung Gürtelstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus. Während der Unfallaufnahme stellten alarmierte Einsatzkräfte fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da er über Kopf- und Nackenschmerzen klagte, wurde er von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts seine Fahrt auch unter den Einfluss berauschender Mittel getätigt zu haben, wurde ihm dort auch Blut abgenommen. Der 56-Jährige und seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 24 Jahren standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens, lehnten aber eine ärztliche Behandlung ab. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund 40 Minuten lang gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.