Berlin-Mitte: Zwei Autos stehen lichterloh in Flammen

Ein Mercedes Kombi und ein Hyundai stehen am Zionskirchplatz in Flammen.

Berlin-Mitte: Mercedes und Hyundai am Zionskirchplatz in Flammen

Gegen 4 Uhr am Sonntagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei brennenden Fahrzeuge in der Griebenowstraße am Zionskirchplatz in Mitte ausrücken. Die Beamten stellten fest, dass ein Mercedes Kombi und ein Kleinwagen Hyundai lichterloh in Flammen standen.

Die Feuerwehr löschte beide Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit gehen die Beamten von Brandstiftung aus.

Friedrichshain: Junge Erwachsene mit Glasflaschen attackiert

Fünf junge Erwachsene sind im Volkspark Friedrichshain von Unbekannten mit Glasflaschen attackiert worden. Einem 18-Jährigen sei dabei die Nase gebrochen worden, teilte die Polizei mit.

Eigenen Angaben zufolge wurde die jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 19 Jahren in der Nacht zum Sonntag plötzlich von zwei bis drei Unbekannten mit Schlägen und Glasflaschen angegriffen. Ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger wurden demnach mit Glasflaschen im Gesicht getroffen.

Eine 18-Jährige, welche die Auseinandersetzung schlichten wollte, soll einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. Der 19-Jährige und die 18-Jährige wurden dabei nur leicht verletzt. Der 18-Jährige mit der gebrochenen Nase musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die mutmaßlichen Täter verschwanden kurze Zeit später und wurden auch durch eine Suchaktion der Polizei nicht gefunden.

Potsdam-Mittelmarkt: Eine Verletzte bei Brand in Strohlager

Bei einem Brand in einem Strohlager im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist eine Frau verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber war über dem landwirtschaftlichen Betrieb in Treuenbrietzen im Einsatz. Die Verletzte kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Das Feuer bereitete sich in der Nacht zu Sonntag von einer Fläche von 10 mal 10 Metern auf 100 mal 10 Meter aus. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen, nachdem mithilfe landwirtschaftlicher Fahrzeuge die Strohballen auseinandergezogen worden waren.