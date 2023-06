Neukölln: Mann niedergestochen und schwer verletzt

In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Neukölln eine blutige Auseinandersetzung. Gegen 1 Uhr wurde in der Siegfriedstraße dabei ein Mann niedergestochen. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus zur Weiterbehandlung transportiert. Die eingesetzten Beamten sperrten den Gehweg und das Treppenhaus ab, um mögliche Spuren der Tat zu sichern. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem oder den Tätern verlief erfolglos. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen, Gegenstand der Ermittlungen ist auch ob ein möglicher Clan- / Großfamilien-Hintergrund bestehen könnte.

Marzahn: Mehrere mutmaßliche Brandstifungen in kurzer Zeit

In Marzahn hat es in der Nacht zu Samstag mehrere mutmaßliche Brandstiftungen gegeben. Es brannte zunächst ein Wohnwagen in der Borkheider Straße, wie die Berliner Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Rund zweieinhalb Stunden später wurde die Polizei wegen eines in Flammen stehenden Autos in der nahe gelegenen Flämingstraße alarmiert. Zudem wurden in der Märkischen Allee mehrere rot-weiß gestreifte Warnaufsteller vermutlich angezündet. In der Nähe kontrollierte die Polizei demnach einen Verdächtigen.

Ob die Brände in Zusammenhang stünden, sei nicht geklärt, hieß es von einem Polizeisprecher. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen. Zunächst hatte die „B.Z.“ über mehrere Fahrzeugbrände in der Nacht berichtet.

Friedrichshain: Mann nach mutmaßlichem Sturz aus Gebäude schwer verletzt

Am späten Freitagabend lag plötzlich auf dem Gehweg der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain ein Schwerverletzter. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann von anschließend geschockten Gästen und Fußgängern vor einem Restaurant in der Simon-Dach-Straße gefunden. Sie hörten einen dumpfen Knall und dann lag plötzlich der Mann auf dem Gehweg. Laut Zeugen soll der Mann aus einer Dachgeschosswohnung gefallen beziehungsweise gesprungen sein, vermutlich bremsten Äste der dichten Bäume den Fall des Mannes. Wie es zu dem Unglück kommen konnte und warum der Mann aus der Dachgeschosswohnung fiel, beziehungsweise gesprungen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats der Berliner Polizei.

