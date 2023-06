Plänterwald: Radfahrer bei Verkehrunfall schwer verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 16. Juni 2023.

In Plänterwald wurde ein Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

In der Nacht auf Freitag ereignete sich in Plänterwald ein schwerer Zusammenstoß. Gegen 23 Uhr kollidierten auf der Kiefholzstraße / Treptower Straße im Bezirk Treptow-Köpenick ein Radfahrer mit einem Auto aus noch ungeklärten Gründen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall offenbar schwer verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es und die Fahrbahn war rutschig und spiegelglatt. Die ebenfalls alarmierte Polizei ermittelt zur Unfallursache.