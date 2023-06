S-Bahn Berlin: Kabelbrand durch Vandalismus - Ringbahn unterbrochen

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 15. Juni 2023.

S41 und S42: Kabelbrand durch Vandalismus - S-Bahn-Verkehr unterbrochen

Wegen eines Kabelbrandes im Bereich Wedding, verursacht durch Vandalismus, ist der Zugverkehr der Linien S41 und S42 zwischen Wedding <> Westhafen <> Beusselstraße seit Mittwochabend unterbrochen. Die Linien S41 und S42 fahren nur im 10-Minuten-Takt.

Fahrgäste sollten zur weiträumigen Umfahrung die Nord-Süd-S-Bahn (Linien S1, S2, S25, S26), die S-Bahnlinien der Stadtbahn (S3, S5, S7, S9) sowie die U-Bahnlinien U6 und U9 benutzen, rät die S-Bahn Berlin. Über die Dauer der Einschränkungen kann aktuell noch keine Aussage getroffen werden, heißt es.

Wedding: Illegale Glücksspielautomaten und Tabak beschlagnahmt

Einsatzkräfte beschlagnahmen illegale Automaten in Wedding.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Verbundeinsatz der Polizei Berlin mit Zoll und Finanzamt in der Nacht zu Donnerstag wurden fünf Objekte in Wedding überprüft. Dabei wurden mehrere gewerberechtliche Verstöße festgestellt. Insgesamt wurden sechs illegale Glücksspielautomaten und ca. 20 Kilo teilweise gepanschter Shishatabak beschlagnahmt. Eine Anzeige wurde wegen Schwarzarbeit gefertigt. Ein Lokal musste aufgrund mehrerer grober Mängel geschlossen und versiegelt werden.

Kreuzberg: Audi brennt aus - Polizei ermittelt

Die Feuerwehr löscht einen Audi in Kreuzberg.

Foto: Morris Pudwell

In frühen Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr wurde die Feuerwehr in die Obentrautstraße / Ruhlsdorfer Straße in Kreuzberg alarmiert. Ein Audi brannte, ein VW wurde beschädigt. Die Feuer hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.