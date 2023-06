Alt-Hohenschönhausen: Raub mit Schusswaffe - Polizei bittet um Mithilfe

Ein 20-Jähriger wurde in Alt-Hohenschönhausen gezwungen, Bargeld am Automaten abzuheben. Wer kennt den mutmaßlichen Täter?

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Dieser steht im Verdacht, am 30. Juni 2022 gegen 2.40 Uhr einen 20-Jährigen in Alt-Hohenschönhausen in der Konrad-Wolf-Straße Ecke Sandinostraße angesprochen und dann unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Bargeldabhebung an einem Geldautomaten aufgefordert zu haben.

Zur Abhebung einer höheren Bargeldsumme kam es in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum am Prerower Platz 1. Im Anschluss fuhren der Tatverdächtige und der 20-Jährige zeitweise gemeinsam mit der Tram M 5 in Richtung Hauptbahnhof.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Wer hat die gesuchte Person vor, während oder nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Tat und/oder zum Fluchtweg machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise an die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) in der Bulgarischen Straße 55 in 12435 Berlin-Treptow unter der Telefonnummer (030) 4664-373100 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-371100, per E-Mail an Dir-3-K-31@polizei.berlin.de, über die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

