Spandau: Brand in Tiefgarage - Starke Rauchentwicklung

Spandau: Brand in Tiefgarage - 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Berlin kämpft am Mittwochmorgen gegen einen Brand in einer Tiefgarage im Blasewitzer Ring in Spandau. "Die Brandbekämpfung, Kontrolle und Belüftung sind eingeleitet", meldet die Feuerwehr via Twitter. Mehr als 50 Kräfte sind vor Ort und auf Anfahrt.

Über die Warn-App Nina ging eine Warnung an die Bevölkerung raus. "In Folge eines Brandes in einer Tiefgarage kommt es zu einer starken Rauchentwicklung", hieß es.

Die Bus-Linie M37 wird aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beiden Richtungen zwischen Lutoner Straße und Heerstraße 438-446 umgeleitet. Die Bus-Linie 131 wird in beiden Richtungen zwischen Lutoner Straße und Springerzeile umgeleitet, meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Mitte: Lkw erfasst Seniorin - lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagvormittag wurde in Gesundbrunnen eine 73-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwerstens verletzt. Laut Aussagen von Zeugen entlud ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer seinen Lkw in der Behmstraße. Als er wieder losfahren wollte, habe die 73-Jährige die Behmstraße vor dem Lkw überqueren wollen. Der Lkw-Fahrer erfasste die Seniorin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 73-jährige Frau in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde.