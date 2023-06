Gesundbrunnen: Fußgängerin wird von Lkw erfasst

An der Behmssraße in Gesundbrunnen (Mitte) hat es am Dienstag einen schweren Unfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin gegeben. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die Frau unter Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Wir waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Zum Unfallhergang lagen noch keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wilmersdorf: Karambolage auf A100 - Mehrere Verletzte

Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der Berliner Stadtautobahn A100 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin bremste am Montagabend stark mit ihrem Wagen ab, um an einer Abfahrt einen Zusammenstoß mit einem vor ihr stark bremsenden Auto zu verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Während der Wagen vor der Frau in Wilmersdorf unbeschadet die Autobahn über die Ausfahrt Detmolder Straße verließ, stieß ein 73-Jähriger mit seinem Auto hinter ihr mit ihrem Wagen zusammen. Ein 38-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf den Wagen des 73-Jährigen auf, ein 45-Jähriger mit seinem Auto auf das des 38-Jährigen.

Die 49 Jahre alte Autofahrerin und der 38-Jährige kamen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der 73 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer, darunter der Säugling, wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Mitte: Autofahrer gerät in den Gegenverkehr – Schwer verletzt

In Tiergarten (Mitte) hat es in der vergangenen Nacht einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 21 Jahre alter VW-Fahrer gegen 23.50 Uhr auf der Tiergartenstraße in Richtung Hofjägerallee unterwegs. Dabei soll er unvermittelt in den Gegenverkehr geraten sein. Es kam zur Kollision mit einer 42 Jahre alten Autofahrerin. Ein nachfolgendes Taxi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Der VW-Fahrer prallte in der Folge gegen die linke Bordsteinkante und kollidierte mit einem dort geparkten Wagen. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 23 Jahre alter Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).

Neukölln: Streit auf Spielplatz - Drei Jugendliche verletzt

Drei Jugendliche sind bei einem Streit in Neukölln am Montagabend schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe aus zehn Personen auf einem Spielplatz in der Mahlower Straße. Gegen 19 Uhr erschien eine zweite zehnköpfige Personengruppe und ging gezielt auf die andere Gruppe zu. Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei Berlin berichtet. Kurze Zeit später flüchteten die Angreifer. Drei Jugendliche erlitten Stich- oder Schnittverletzungen. Zwei 17-Jährige kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, ein 16-Jähriger konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.

Niederschöneweide: Funkenflug setzt Laub in Brand - Mehrere Fahrzeuge und Boote beschädigt

Mehrere Wohnwagen und Sportboote in Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) sind am Montag durch ein Feuer beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden auf dem Gelände eines Wassersportvereins am Bruno-Bürgel-Weg gegen 10.15 Uhr Bauarbeiten statt. Durch den Einsatz eines Trennschleifers sei es dabei zu Funkenflug gekommen, wodurch am Boden liegendes Laub in Brand geriet. Das Feuer griff, trotz sofortiger Löschmaßnahmen zweier Bauarbeiter, auf insgesamt fünf Wohnwagen über. Diese brannten vollständig aus. Darüber hinaus wurden fünf Sportboote durch die Hitzeeinwirkung beschädigt.

Ein 73 Jahre alter Wohnwagenbesitzer erlitt eine Brandverletzung am Arm und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Bauarbeiter erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.

Kreuzberg: Polizeiwagen und Auto stoßen zusammen - Frau verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Polizeiwagens und eines Autos am Montag in Kreuzberg ist eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Polizisten gegen 20.15 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn zu einer gemeldeten Schlägerei am Ernst-Heilmann-Steg unterwegs. Der Einsatzwagen soll dann bei Rot auf die Kreuzung Oranienstraße / Adalbertstraße gefahren sein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer von links kommenden 23 Jahre alten Autofahrerin.

Die Frau klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Nacken. Die 26 Jahre alte Beifahrerin und ein zwei Monate alter Säugling blieben unverletzt. Die 23-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Der Fahrer des Funkwagens erlitt einen Schock und trat vom Dienst ab. Sein Kollege blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, führt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

Grunewald: Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montagnachmittag ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Grunewald verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein 39-Jähriger mit seinem Fahrrad einen 78 Jahre alten Senior, als dieser die Eichkampstraße am Fußgängerüberweg kurz vor dem Schmetterlingsplatz überquerte. Beide stürzten. Während der Radfahrer unverletzt blieb, erlitt der Senior Kopf-, Bein- sowie Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshain-Kreuzberg: Mann bewirft Reisende mit Schottersteinen

Die Bundespolizei hat am Montag in Friedrichshain-Kreuzberg einen Mann vorläufig festgenommen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, hatte sich der Mann gegen 10.45 Uhr am Anhalter Bahnhof in den Gleisbereich begeben. Von dort aus warf er mit Schottersteinen auf Reisende. Der Mann flüchtete, jedoch gelang es Zeugen, ihn kurz darauf festzuhalten. Bundespolizisten nahmen den 31-Jährigen fest. "Angaben zu seinem Motiv wollte er nicht machen", hieß es im Polizeibericht. Durch die Schottersteine erlitt eine 90-Jährige Verletzungen am Knöchel. Eine 13-Jährige traf er am Rücken, wodurch das Mädchen leichte Rötungen erlitt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannten Mann ein. Nach Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme durch einen Arzt, kam der Angreifer auf freien Fuß.

S-Bahn Berlin: Reparatur an der Strecke der S1 - Einschränkungen

Wegen einer Reparatur an der Strecke zwischen Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Anhalter Bahnhof kommt es auf der Linie S1 bis voraussichtlich 15. Juni ca. 1.30 Uhr zu Verspätungen und nachfolgenden Einschränkungen, wie die S-Bahn Berlin meldet:

Zugverkehr:

S1 fährt: Wannsee <> Anhalter Bahnhof sowie Potsdamer Platz <> Oranienburg

Gleisänderung in Anhalter Bahnhof:

die Züge nach Wannsee fahren in Anhalter Bahnhof von Gleis 3 (Bahnsteig stadteinwärts, Richtung Potsdamer Platz).

Zwischen Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz bitte die Linien S2, S25 und S26 nutzen.

Vier Hektar Wald bei Rheinsberg in Flammen

Eine etwa vier Hektar große Waldfläche steht bei Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Flammen. Die Feuerwehr warnte die Menschen am Dienstagmorgen vor einer Geruchsbelästigung bis ins Stadtgebiet des mehr als 20 Kilometer entfernten Neuruppins. Der Rauch sei sogar noch weiter bis ins etwa 50 Kilometer entfernte Friesack gezogen. Den Angaben zufolge kämpft ein Großaufgebot an Einsatzkräften seit etwa 3.30 Uhr gegen das Feuer. Menschen seien bislang nicht verletzt worden.