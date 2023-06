In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 13. Juni 2023.

Neukölln: Drei Männer bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Drei Männer sind bei einem Streit in Neukölln durch einen spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Am Montagabend sei es aus unbekannter Ursache zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Schwerverletzten kamen daraufhin in ein Krankenhaus. Ob es sich bei dem spitzen Gegenstand um ein Messer handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

S-Bahn Berlin: Reparatur an der Strecke der S1 - Einschränkungen

Wegen einer Reparatur an der Strecke zwischen Yorckstraße (Großgörschenstraße) und Anhalter Bahnhof kommt es auf der Linie S1 bis voraussichtlich 15. Juni ca. 1.30 Uhr zu Verspätungen und nachfolgenden Einschränkungen, wie die S-Bahn Berlin meldet:

Zugverkehr:

S1 fährt: Wannsee <> Anhalter Bahnhof sowie Potsdamer Platz <> Oranienburg

Gleisänderung in Anhalter Bahnhof:

die Züge nach Wannsee fahren in Anhalter Bahnhof von Gleis 3 (Bahnsteig stadteinwärts, Richtung Potsdamer Platz).

Zwischen Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz bitte die Linien S2, S25 und S26 nutzen.

RE7: Umleitung wegen Feuerwehreinsatz

Wegen eines Feuerwehreinsatzes auf der Strecke zwischen Beelitz-Heilstätten und Wannsee werden Züge der Linie RE7 umgeleitet über Potsdam-Hauptbahnhof. Es kommt zu Haltausfällen und Verspätungen, meldet die Deutsche Bahn.

Vier Hektar Wald bei Rheinsberg in Flammen

Eine etwa vier Hektar große Waldfläche steht bei Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Flammen. Die Feuerwehr warnte die Menschen am Dienstagmorgen vor einer Geruchsbelästigung bis ins Stadtgebiet des mehr als 20 Kilometer entfernten Neuruppins. Der Rauch sei sogar noch weiter bis ins etwa 50 Kilometer entfernte Friesack gezogen. Den Angaben zufolge kämpft ein Großaufgebot an Einsatzkräften seit etwa 3.30 Uhr gegen das Feuer. Menschen seien bislang nicht verletzt worden.