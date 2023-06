Rauchsäule über Berlin: Mehrere Wohnanhänger brannten

Berlin. In Niederschöneweide im Südosten Berlins ist es am Montagvormittag wegen eines Feuers zu einer großen Rauchsäule gekommen. Der Rauch war weithin sichtbar – auch in der Berliner Innenstadt. Laut einem Feuerwehrsprecher brannten vier Wohnanhänger. Zuvor hatten die Einsatzkräfte von mehreren brennenden Hausbooten gesprochen.

Neben den Anhängern brannte 200 Quadratmeter Baumaterial, wie der Sprecher auf Nachfrage weiter sagte. Bei dem Feuer zerbarsten zudem acht Propangasflaschen. Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen kam in ein Krankenhaus. 42 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr waren vor Ort. Am späteren Vormittag war das Feuer unter Kontrolle. Zu dem Brand kam es auf einem Vereinsgelände am Bruno-Bürgel-Weg. Zur Brandursache erfolgten zunächst keine Angaben.