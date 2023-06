Kreuzberg: Mann wird homophob beleidigt und geschlagen

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht in Kreuzberg von zwei Unbekannten attackiert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 31-Jährige zunächst gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg des Kottbusser Damms von zwei Männern homophob beleidigt. Im weiteren Verlauf schlugen sie mit Fäusten mehrfach gegen den Kopf des 31-Jährigen. Sie traten und schlugen auch noch auf ihn ein, als er zu Boden ging. Nachdem sich der 31-Jährige befreien konnte, rannte er weg. Er erlitt Verletzungen am Kopf, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab und erstattete bei einem Polizeiabschnitt eine Anzeige. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Neukölln: Jugendliche beleidigen schwules Paar – Staatsschutz ermittelt

Ein schwules Paar ist in der vergangenen Nacht in Neukölln beleidigt worden. Die Männer im Alter von 53 und 32 Jahren waren gegen 22.10 Uhr Hand in Hand über den Karl-Marx-Platz gelaufen. Dabei hatte eine sechs- bis siebenköpfige Jugendgruppe das Paar mehrfach homophob beleidigt und es bedroht. Nachdem der 53-Jährige sie aufgefordert hatte, damit aufzuhören, traten sie ihm gegen den Oberschenkel. Danach verließen sie den Platz.

Zwei Tatverdächtige, auf welche die Personenbeschreibungen der Männer passten, konnten im Nahbereich von Polizisten festgestellt werden. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, Volksverhetzung und einfacher Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Spandau: Brennende Autos – Kriminalpolizei ermittelt

In Hakenfelde (Spandau) sind in der vergangenen Nacht vier Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Ein Passant hatte gegen 0.45 Uhr drei brennende Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand der Niederneuendorfer Allee entdeckt und die Polizei und Feuerwehr verständigt. Ein Ausbrennen der drei Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Ein vierter Wagen wurde durch die Flammen im Bereich des Radkastens beschädigt.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens könne man noch nicht machen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Prenzlauer Berg: Handy-Diebstahl scheitert – Mann schubst Frau

Ein Mann hat in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg (Pankow) versucht, einer Frau das Handy zu stehlen. Wie die Polizei am Montag miteilte, hatte der 22-Jährige die 25-Jährige gegen 23.10 Uhr an der Tramhaltestelle Prenzlauer Allee Ecke Metzer Straße zunächst nach Kleingeld gefragt. Nachdem sie das verneint hatte, versuchte der Mann, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem ihm das nicht gelang, schubste er die 25-Jährige. Daraufhin fiel sie rückwärts zu Boden. Die Frau blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Der Mann entfernte sich währenddessen zu Fuß in Richtung Torstraße. Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen kurze Zeit später fest. Er kam in einen Polizeigewahrsam und wurde für das ermittelnde Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert.

Köpenick: Autofahrerin erfasst beim Rechtsabbiegen einen Radfahrer

Ein Radfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall in Köpenick verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine 64 Jahre alte Autofahrerin beim Rechtssabbiegen von der Oberspreestraße auf die Spindlersfelder Straße einen 36 Jahre alten Radfahrer angefahren, der in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg der Oberspreestraße unterwegs war. Die Autofahrerin war bei grüner Ampel gefahren.

Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß Kopf- und Beinverletzungen sowie Hautabschürfungen am Schienbein. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Grunewald: Mahnmal durch Unbekannte beschädigt – Staatsschutz ermittelt

Vier Männer haben am Sonntag die Gedenktafel "Gleis 17" am Bahnhof Grunewald in Steglitz-Zehlendorf beschädigt. Zeugen waren gegen 20 Uhr auf den Schaden aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Die Einsatzkräfte stellten an der metallischen Gedenktafel Einkerbungen und Farbabrieb fest. An die Steinmauer der Gedenktafel wurde ein "Davidstern" und der Schriftzug "Israel" gekratzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Der Polizeiliche Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen.