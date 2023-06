Berlin-Schöneberg: Südkreuz: Mann im Gleisbett von Fernbahn erfasst

Schöneberg: Mann sucht etwas in Gleisbett – Schwer verletzt

Berlin. Am Samstagabend erfasste gegen 23.25 Uhr ein einfahrender Zug am Bahnhof Südkreuz, am Hildegard-Knef-Platz in Berlin-Schöneberg, einen Mann, der sich dabei schwer verletzte. Nach ersten Angaben suchte der Mann etwas im Gleisbett und bemerkte offensichtlich nicht, dass ein Zug einfuhr.

Viele Einsatzkräfte waren am Südkreuz vor Ort.

Foto: Morris Pudwell

Ein Notarzt und Notfallsanitäter vor Ort versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn zur stationären Weiterbehandlung in ein Krankenhaus. Es wird geraten, nie im Gleisbett verlorene Gegenstände zu suchen. Hier besteht Lebensgefahr. Wenn etwas hineinfällt, sollte man das Bahnhofspersonal oder die DB Sicherheit/Bundespolizei informieren.

Die Bundespolizei ermittelt zu dem Unfall im Gleisbett. Ein Suizidversuch wird nach Sichtung der Videoaufnahmen ausgeschlossen. Es ist zu sehen, wie der Mann im Gleisbett etwas sucht.

Pankow: Festnahme nach Brandstiftung

Zeugen alarmierten am Samstagabend die Polizei zu einem Brand nach Blankenfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen beobachteten die Personen gegen 20.30 Uhr, wie ein Mann auf einer kleinen Lichtung eines Waldstücks in Ufernähe des Arkenberger Kiessees ein Feuer legte. Unter den Gegenständen, die der 29-Jährige verbrannte, waren unter anderem ein Tretroller und Sprühdosen, die durch das Feuer explodierten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann vom Tatort. Das Feuer konnte durch die Polizistinnen und Polizisten gelöscht werden, bevor es auf den umliegenden Wald übergriff. Im weiteren Verlauf erschien der Tatverdächtige erneut am Tatort. Die Zeugen identifizierten ihn eindeutig, sodass ihn die Einsatzkräfte festnahmen. Anschließend erfolgten erkennungsdienstliche Maßnahmen. Aus dem Polizeigewahrsam konnte er später seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).

Friedrichshain-Kreuzberg: Drogenhänderinnen überfallen und beraubt

Zwei bislang unbekannte Männer überfielen vergangene Nacht zwei mutmaßliche Drogenhändlerinnen in Kreuzberg. Zeugen alarmierten die Polizei zur Kreuzung Bergmannstraße/Solmsstraße zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stellten sich die Ereignisse wie folgt dar. Eine 20-Jährige und ihre 16-jährige Komplizin fuhren mit einem Auto gegen 1.30 Uhr zu einem verabredeten Treffpunkt an der Kreuzung Bergmannstraße/Schenkendorfstraße. Nachdem sie dort ankamen und anhielten, stiegen zwei Männer in das Auto ein und setzten sich auf die Rückbank. Einer der Männer bedrohte die 20-Jährige mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Währenddessen sprühte der zweite Mann Reizstoff in Richtung der 20-Jährigen, woraufhin die 16-Jährige Bargeld und ein Mobiltelefon an die Räuber übergab. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß, wobei sie das zuvor geraubte Mobiltelefon fallen ließen. Zeugen der Tat berichteten, dass die beiden Frauen nicht wollten, dass die Polizei alarmiert werde. Diesbezügliche Ermittlungen ergaben schließlich, dass die beiden Frauen dorthin fuhren, um Drogen zu übergeben und gaben den Einsatzkräften gegenüber den Handel mit illegalen Betäubungsmitteln zu. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Einsatzkräfte schließlich mehrere Mikroreagenzgefäße mit mutmaßlichem Kokain, Druckverschlusstütchen mit mutmaßlichem Cannabis sowie weitere Mobiltelefone und beschlagnahmten diese. Während die Einsatzkräfte die 16-jährige Tatverdächtige ihrer Betreuungsperson übergaben, brachten sie die 20-Jährige in eine Polizeidienststelle zur Vernehmung und später in einen Polizeigewahrsam. Dort wurde sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung entlassen. Die beiden Frauen erlitten Reizungen im Gesicht, verzichteten jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.