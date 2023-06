Feuer in Berlin-Mitte: Dachstuhlbrand löst Großeinsatz aus

Berlin. In Berlin-Mitte stand am Samstag der Dachstuhl eines viergeschossigen Gebäudes in Flammen. Mit über hundert Einsatzkräften bekämpfte die Berliner Feuerwehr den Brand an der Oranienburger Ecke Auguststraße. Eine schwarze Rauchsäule war weithin erkennbar über dem Brandherd zu sehen.

Feuerwehrleute an der Oranienburger Straße Ecke Auguststraße. In einem Dachgeschoss in Berlin-Mitte war ein Brand ausgebrochen. Dort brannte es in dem ausgebauten Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Service

Am späten Vormittag hatten Passanten die Feuerwehr alarmiert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, leiteten 115 Einsatzkräfte die Bekämpfung des Brandes ein. Wie das Feuer in dem ausgebauten Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäude im Bezirk Mitte ausbrechen konnte, ist bisher unklar. Alle Bewohner des vierstöckigen Gebäudes konnten rechtzeitig evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Auch die angrenzende Synagoge war von dem Brand nicht betroffen.

Bei dem Brand an der Oranienburger Straße Ecke Auguststraße wurde niemand verletzt.

Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Feuer in Berlin-Mitte: Feuerwehr hatte Sorge, dass Flammen überspringen

Die große Zahl der Einsatzkräfte begründete die Feuerwehr mit der Gefahr, das Feuer könnte auch auf nahegelegene Gebäude überspringen. Es wurden Präventivmaßnahmen eingeleitet. Von den Löscharbeiten betroffen war auch der S-Bahn-Verkehr. Wie der Verkehrsbetrieb auf Twitter mitteilte, wurde der Bahnhof Oranienburger Straße vorübergehend gesperrt. In der Folge hielten dort zwischenzeitlich die S-Bahn-Linien S1, S2 und S25 nicht.

Wie das Feuer in dem ausgebauten Dachgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäude im Bezirk Mitte ausbrechen konnte, ist bisher unklar.

Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services