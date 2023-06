Neukölln: Betrunkener verweigert bei Wohnungsbrand Rettung

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 9. Juni 2023.

Neukölln: Betrunkener lässt Essen anbrennen und widersetzt sich Rettung

Am Donnerstagabend ist es in Neukölln zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der offensichtlich betrunkener Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Allerststraße ließ demnach seine Lebensmittel zu lange auf dem Herd, sodass der Feueralarm von der starken Rauchentwicklung ausgelöst wurde. Als Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, widersetzte er sich der Rettung. Die Feuerwehr hatte den Küchenbrand schnell unter Kontrolle. Der Verursacher wurde anschließend ärztlich betreut.

Baumschulenweg: 100 Quadratmeter Gelände in Flammen

Im Kiez Baumschulenweg löste am Donnerstagabend ein Flächenbrand einen Feuerwehreinsatz aus. Auf dem Berliner Mauerweg, unweit der Chris-Gueffroy-Allee, gerieten am Abend rund 100 Quadratmeter Vegetationsfläche in Brand. Die Feuerwehr löschte mit Tanklöschfahrzeugen und einer Wasserversorgung aus dem Britzer Verbindungskanal

Die Flammen waren schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand Das Feuer war von Spaziergängern entdeckt und gemeldet worden.

In Baumschulenweg rückte die Feuerwehr zu einem Geländebrand aus.

Foto: Morris Pudwell

Britz: Mehrere Fahrzeuge am Buckower Damm in Flammen

Auf Mietstellplätzen am Buckower Damm im Neuköllner Kiez Britz brannten gegen Mitternacht mehrere Fahrzeuge. Immer wieder kommt es in der Gegend zu Brandstiftungen dieser Art. Die Polizei ermittelt, die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Vertrautes Bild: Immer wieder kommt es am Buckower Damm in Britz zu Fahrzeugbränden

Foto: Morris Pudwell

Schöneberg: Mann nach Auseinandesetzung im Krankenhaus

Im Prellerweg Höhe Priesterweg in Schöneberg kam es am Donnerstagsabend zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei war vor Ort und ermittelte.

Die Feuerwehr behandelte mehrere Personen, dabei kam mindestens eine in ein Krankenhaus.

Nach einer Auseinandersetzung in Schöneberg musste mindestens ein Mann mit Verletzungen ins Krankenhaus

Foto: Morris Pudwell