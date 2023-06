Spandau: Brand in Wohngebäude - 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuerwehreinsatz in Spandau: In der Emdenzeile brennt es aktuell in einem Wohngebäude. Brandbekämpfung und Personenrettung sind eingeleitet, teilt die Feuerwehr Berlin via Twitter mit. 80 Kräfte sind im Einsatz.

Die Emdenzeile ist in beiden Richtungen zwischen Ackerstraße und Schönwalder Straße gesperrt, meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Die Buslinie M45 wird in beiden Richtungen zwischen Wröhmännerpark und Klinkeplatz über Falkenhagener Straße und Askanierring umgeleitet.

Marzahn: Familienvater in Bus geschlagen

Vor den Augen seiner beiden Kinder wurde ein Mann am Mittwochnachmittag in einem Linienbus in Marzahn beleidigt, bedroht und geschlagen. Der 38 Jahre alte Familienvater war in einem Bus der Linie 191 in einen Streit mit einem unbekannten Mann geraten, bei dem der Unbekannte den 38-Jährigen fremdenfeindlich beleidigt, bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend stieg der Angreifer an der Haltestelle Hänflingsteig aus und flüchtete in unbekannte Richtung, wie die Polizei Berlin berichtet. Der 38-Jährige erlitt eine Verletzung an der Lippe und zeigte den Vorfall über die Internetwache an.

Pankow: Neunjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein neunjähriger Junge ist im Stadtteil Karow (Pankow) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Kind auf der Achillesstraße am späten Mittwochnachmittag von dem Auto eines 46-Jährigen angefahren, als es plötzlich vom Gehweg aus quer über die Fahrbahn rannte. Der Neunjährige brach sich bei dem Unfall die Schulter. Zudem erlitt er den Angaben zufolge Prellungen und Schürfwunden. Rettungskräfte brachten den verletzten Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

