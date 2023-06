Lichtenberg: Rund 600 Quadratmeter Sperrmüll in Brand

Lichtenberg: Sperrmüll und Autos in Flammen - Brandstiftung vermutet

In der Buchberger Straße in Lichtenberg ist eine etwa 600 Quadratmeter große Freifläche mit Sperrmüll in Brand geraten. Rund 55 Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Mittwoch vor Ort, teilte die Feuerwehr mit. Der Rauch habe sich bis in die Ortsteile Kreuzberg, Treptow und Neukölln ausgeweitet. Laut Feuerwehr ist der Rauch ungefährlich. Die Bürger erhalten eine Warnmeldung. Am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Der #Brand in der #Buchberger_Str. In #Lichtenberg ist mittlerweile unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren u.a. auch die jungen Kolleginnen und Kollegen einer #Lehrfeuerwache. pic.twitter.com/TXUWj1fpEn — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 7, 2023

Nach Informationen von vor Ort gab es auf dem Recyclinghof mehrere Brandstellen sowie zuvor mehrere Einsätze in der unmittelbaren Umgebung. Die Feuerwehr wurde im Umfeld zu zwei Wohnwagen und zwei geparkten Autos alarmiert. Brandstiftung wird vermutet. Ein Polizeihubschrauber flog über den Lichtenberger Kiez.

Auf dem Recyclinghof hatte die Feuerwehr zunächst mit einer schlechten Wasserversorgung zu kämpfen. Direkt am Recyclinghof wurden Autos gekühlt und auf eine bessere Wasserversorgung gewartet. Zudem kühlten Einsatzkräfte die Außenwand eines nahegelegenen Discounters und versuchten, einen Übergriff auf das Gebäude zu verhindern.

Erst in der vergangenen Woche war eine riesige Lagerhalle für Papiermüll in Neukölln in Brand geraten.