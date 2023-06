Schlägerei in der Kreisliga: Fußballspiel abgebrochen

Gestern Nachmittag wurde ein Fußballspiel der Kreisliga B in Schöneberg nach mehreren Körperverletzungen vorzeitig abgebrochen. Gegen 14.45 Uhr, in der 82. Spielminute, kam es auf dem Platz in der Monumentenstraße zu einem Foulspiel zwischen zwei Spielern. Der gefoulte 38-Jährige versetzte seinem 28-jährigen Kontrahenten daraufhin einen Kopfstoß sowie einen Fußtritt in die Rippen. Als Reaktion darauf rannte ein 28-jähriger Zuschauer auf das Spielfeld und sprang dem 38-jährigen Spieler wiederum seitlich in die Rippen, woraufhin dieser mit Atemnot zu Boden ging. Im Verlauf der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung kam es zu einer weiteren Körperverletzung, bei der ein weiterer 21-jähriger Spieler einem Unbeteiligten 26-Jährigen gegen den Kopf und die Beine trat. Die Situation konnte danach bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch Zuschauer und andere Spieler beruhigt werden. Das Spiel wurde durch den Schiedsrichter sofort für beendet erklärt. Die verletzten Beteiligten wurden von Sanitätern versorgt.

Pankow: Jugendgruppen geraten in Freibad aneinander

Einsatzkräfte der Polizei wurden gestern Nachmittag zu einem Streit unter Jugendlichen in ein Freibad in Pankow alarmiert. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 17 Uhr in dem Sommerbad in der Wolfshagener Straße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Der Streit unter den ca. 20 Personen eskalierte schließlich zu einem Handgemenge, so dass ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei alarmierte. Durch das Eingreifen der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Tumult, konnte dieser aufgelöst werden und die Jugendlichen flüchteten in alle Richtungen. Ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger konnten jedoch festgehalten werden und es kam zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 16-Jährigen und einem 24-jährigem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Eine ärztliche Behandlung wurde von allen Beteiligten abgelehnt.

Marzahn: Drei Autos in Flammen

In der Nacht zu Montag haben in Marzahn an drei unterschiedlichen Stellen Fahrzeuge gebrannt. Nun ermittelt das Landeskriminalamt, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

Kurz vor Mitternacht seien Einsatzkräfte zunächst zu einem brennenden Lastwagen in die Raoul-Wallenberg-Straße gerufen worden. Er war demnach mit Verpackungsmaterial beladen und wurde stark beschädigt. Umliegende Straßen waren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

Etwas später wurden Beamte wegen eines brennenden Kleintransporters in die Mehrower Allee gerufen. 20 Minuten später brannte ein weiterer Kleintransporter in der gleichen Straße. Die Planen beider Fahrzeuge wurden stark beschädigt, das Feuer wurde aber schnell gelöscht, wie die Sprecherin sagte. Man könne bei den Bränden von Vorsatz ausgehen.

Spandau: Auto gestohlen - Halter erkennt Diebe wieder

Der Besitzer eines Autos alarmierte gestern Nachmittag den Polizeinotruf, als er in Spandau die beiden mutmaßlichen Diebe seines am Vortag gestohlenen Fahrzeugs erblickte. Der 35-Jährige erkannte das Duo gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Streitstraße, als es mit Kraftstoffkanistern zu einem Transporter lief, in welchem bereits ein dritter Mann saß. Der losfahrende Wagen konnte dann von den Einsatzkräften im Goldbeckweg gestoppt werden. Bei den beiden Verdächtigen im Alter von 32 und 26 Jahren sowie dem 35-jährigen Fahrer klickten die Handfesseln. Eine bei dem Ältesten durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeuges, dass dieses Ende Mai in der Wittestraße in Tegel entwendet worden war. Die drei Männer wurden einem Fachkommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen - auch zum Verbleib des am 3. Juni im Schnepfenreuther Weg in Hakenfelde gestohlenen Autos des 35-jährigen Zeugen - übernommen hat.

Mitte: Autofahrerin fährt Radfahrer an

Gestern Mittag kam es in Mitte laut Polizei zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto die Holzmarktstraße in Richtung Stralauer Straße, als sie mit einem 21-jähriger Radfahrer zusammenstieß, der vom rechtsseitigen Radweg der Holzmarktstraße nach links in die Brückenstraße abbog. Infolgedessen stürzte der Heranwachsende, erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden.

Tempelhof: Autos stoßen auf Kreuzung zusammen

Ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw ereignete sich laut Polizei gestern Nachmittag in Tempelhof. Gemäß den bisherigen Ermittlungen war eine 59-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Manteuffelstraße in Richtung Boelckestraße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 28-Jähriger mit einem Auto der Marke Renault die Borussiastraße in Richtung Eresburgstraße. Beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Manteuffelstraße stieß der 28-Jährige mit seinem Wagen mit dem Fahrzeug der 59-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau gegen eine Hauswand und eine mobile Toilette geschleudert, die geringfügig beschädigt wurden. Der Renault-Fahrer stand unter dem Eindruck der Geschehnisse und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin klagte über Schmerzen - unter anderem im Bereich des Kopfes und der Knie - und kam zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Unfallstelle war bis kurz nach 16 Uhr gesperrt.