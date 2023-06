Berlin: Feuer in Wilhelmstadt – Feuerwehr im Großeinsatz

Wilhelmstadt: Brand in Wohnung - Feuerwehr im Großeinsatz

Ein Feuer ist am Sonntagnachmittag in einem Haus am Päwesiner Weg in Wilhelmstadt (Spandau) ausgebrochen. Es brannte eine Wohnung, das Feuer griff auf das ausgebaute Dachgeschoss über, teilte die Feuerwehr via Twitter mit. Zur Brandbekämpfung seien auch zwei Drehleitern im Einsatz. Das Dach muss jetzt aufwendig geöffnet werden. Verletzt wurde niemand. Aktuell sind 90 Einsatzkräfte mit 26 Fahrzeugen vor Ort.

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2023

Prenzlauer Berg: Männer sprühen Reizgas in queerer Bar

Gäste und Mitarbeiter einer queeren Bar an der Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) sind in der vergangenen Nacht mit Reizgas attackiert und homophob beleidigt worden. Zuvor wollten zwei Männer gegen 2.30 Uhr das Lokal betreten. Ein Mitarbeiter wies sie im Eingangsbereich darauf hin, dass es sich um eine Bar für queere Menschen handele. Es entwickelte sich ein Streit, in dem sich die Männer abfällig über die Gäste äußerten.

Zunächst verließen die Männer das Lokal, kehrten aber kurze Zeit später wieder zurück. Sie versprühten Reizgas und beleidigten die Gäste homophob. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung des U-Bahnhofs Eberswalder Straße. Ein 25 Jahre alter Angestellter sowie ein 34 Jahre alter Gast wurden durch das Reizgas verletzt und mussten von Rettungssanitätern versorgt werden. Eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wedding: Unbekannte greifen Mann mit Kanthölzern an

Ein Mann ist am Samstag in Wedding (Mitte) von mehreren Personen angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 51-Jährige gegen 19.40 Uhr auf dem Gehweg der Reinickendorfer Straße von drei Unbekannten mit Kanthölzern attackiert. Erst nachdem Passanten zur Hilfe geeilt waren, ließen die Angreifer von ihm ab und flohen in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde am Kopf sowie am Rücken und an den Armen verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiterführenden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Charlottenburg: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In Charlottenburg hat es am Samstag einen Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 26 Jahre alter Motorradfahrer gegen 17 Uhr auf dem Kurfürstendamm in Richtung Halensee unterwegs. Dort kollidierte er mit einer auf der Kreuzung haltenden Autofahrerin, die vom Kurfürstendamm nach links in die Lewishamstraße abbiegen wollte. Der 26-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an einem Bein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 57-jährige Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Moabit: Mehrere Verletzte nach Kreuzungscrash

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Moabit (Mitte) sind mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 25 Jahre alter Autofahrer gegen Mitternacht von der Lehrter Straße nach links auf die Perleberger Straße abgebogen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 22 Jahre alten Autofahrerin, die von rechts aus Richtung Fennstraße kam. Ersten Erkenntnissen nach soll die Frau bei Rot auf die Kreuzung gefahren sein.

Der 25-Jährige sowie seine Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die 23-Jährige verblieb auf Grund ihrer Verletzungen stationär. Die 22 Jahre alte Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Ostprignitz-Ruppin: Bewohner bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wusterhausen/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist ein Bewohner verletzt worden. Eine Zeugin bemerkte am Samstag starken Rauch, der aus dem Keller des Gebäudes kam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Bewohner seien ins Freie gebracht worden. Ein 57-Jähriger erlitt infolge des Rauchgases Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Der Keller wurde laut Polizei beschädigt, andere Teile des Hauses nicht. Da die Versorgung des Gebäudes mit Wasser und Strom unterbrochen wurde, stand für die Mieter eine Notunterkunft bereit. Zur Höhe des Schadens und der möglichen Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Weitgehend friedlicher Pokalabend

Aus Sicht der Polizei Berlin ist der Abend des DFB-Pokalfinales zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig weitgehend friedlich abgelaufen. „Der Verlauf war friedlich, wir sind zufrieden“, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. Während des Spiels sei Pyrotechnik gezündet worden - dabei flogen auch Feuerwerkskörper auf Polizisten. Verletzte gab es dabei aber nicht. Auch die Abreise der Fans sei ohne größere Vorkommnisse verlaufen.

Auch die Feuerwehr Berlin zog Bilanz. "Kein alltäglicher Einsatz für uns nach Spielende des #DFBPokalFinale im #Olympiastadion", twitterte die Behörde. Nach dem Spielende brannten ein Banner und Müll im Stadiongraben. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt.

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2023