Charlottenburg-Wilmersdorf: Auseinandersetzung vor Bar

Vor einer Bar am Kurfürstendamm in Charlottenburg-Wilmersdorf hat es in der vergangenen Nacht eine Auseinandersetzung gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt mindestens eine Person Schnitt- bzw. Stichverletzungen. Der Verletzte wurde von Notfallsanitätern erstversorgt. Aufgrund der schwere der Verletzungen wurde ein Notarzt nachalarmiert. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beamte einer Einsatzhundertschaft befragten vor Ort Zeugen. Die Einsatzkräfte sperrten den Gehweg und sicherten Spuren. Der oder die Täter sollen flüchtig sein. Eine Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Neukölln: Mehrere Fahrzeuge brennen

Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Neukölln hat es gebrannt.

Foto: Pudwell

Auf dem Gelände einer Werkstatt an der Rudower Straße in Neukölln haben am Freitagabend mehrere Fahrzeuge gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte aber ein Ausbrennen von mindestens einem Fahrzeug nicht mehr verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Nur wenige Meter weiter wurde versucht, ein Motorrad in Brand zu stecken. Dies konnte aber verhindert werden.

Mitte: Polizei stoppt Autofahrer - und nimmt ihn fest

Die Polizei führt einen Mann ab.

Foto: Pudwell

Eine Zivilstreife aus Brandenburg hat in der vergangenen Nacht an der Alexanderstraße / Holzmarktstraße in Mitte einen Autofahrer gestoppt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden die Beamten von einer Einsatzhundertschaft und Abschnittskräften unterstützt. Nach einem Alkoholtest wurde der Mann festgenommen und in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Der Grund ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.