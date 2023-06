Neukölln: Mann mit Stichverletzungen aufgefunden

Eine Passantin alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei zu einer verletzten Person in Neukölln. Nach dem bisherigen Kenntnisstand war die Frau gemeinsam mit zwei Begleitern kurz vor Mitternacht in der Werbellinstraße unterwegs, als ihnen ein aus Richtung Morusstraße kommender, torkelnder und schreiender Mann bislang unbekannten Alters auffiel, der sich kurz darauf auf den Boden legte. Der Mann wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch hinzualarmierte Rettungskräfte mit einer Stichverletzung im Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Wie die Verletzung zustande kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.