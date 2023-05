Neukölln: Bar-Gäste mit Eisen- und Holzstangen attackiert

Die Polizei Berlin hat die Ermittlungen wegen eines schweren Landfriedensbruchs in Neukölln aufgenommen. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, hatten am Samstag gegen 23 Uhr etwa zehn maskierte Personen eine Bar an der Karl-Marx-Straße betreten. Anschließend hätten die Unbekannten mit Holz- und Eisenstangen auf mehrere Gäste des Lokals sowie auf die Möbel eingeschlagen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ein 18-jähriger Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Außerdem wurde ihm sein Portemonnaie sowie sein Handy entwendet. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat Polizeidirektion 5 (City).

Neukölln: Auto erfasst Fahrradfahrer und kracht in Tankstelle.

Am Sonntag kam es in Neukölln zu einer Verkettung von Kollisionen, bei der ein Fahrradfahrer verletzt wurde. Am Nachmittag wollte der Fahrer eines Pkw offenbar auf die Tankstelle in der Fritz-Erler-Allee abbiegen. Dabei erfasste er einen Radfahrer und knallte gegen einen Betonpfeiler.





Der Fahrradfahrer wurde ins Krankenhaus Neukölln verbracht. Der Fahrer des Pkw verblieb am Ort.

Kreuzberg: Taschendieb beim Karneval der Kulturen ertappt

Während Hunderttausende in den Berliner Straßen ausgelassen den Karneval der Kulturen feierten, lockte der Feiertag auch kleinkriminelle Elemente an. So erwischte die Berliner Polizei in Kreuzberg einen Taschendieb, der sich die Gelegenheit der Masse zunutze machte. Drei Handys, eine Kamera und eine Frauenhandtasche waren seine Beute, ehe er von Vollzugsbeamten auf frischer Tat ertappt wurde.

Baumschulenweg: Auto kracht in Vorgarten

Der Zaun und die Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht hat es einen Unfall im Ortsteil Baumschulenweg im Bezirk Treptow-Köpenick gegeben. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Autofahrer oder eine Autofahrerin von der Fahrbahn der Späthstraße abgekommen und in einen Zaun eines Grundstücks gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Fahrer oder die Fahrerin den Zaun beiseite und krachte noch in ein Auto, das vor einer Garage parkte. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde der Fahrer oder die Fahrerin verletzt. Die Person wurde von Rettungssanitätern in einem Rettungswagen behandelt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Mariendorf: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Auto

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 15-Jährige gegen 17.50 Uhr in der Ullsteinstraße aus einer Grünanlage kommend über den Gehweg auf die Straße gefahren und dabei mit einem 61 Jahre alten Autofahrer kollidiert. Durch den Zusammenprall stürzte der 15-Jährige. Mit Kopf- und Rumpfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zehlendorf: S-Bahn-Surfer stirbt

Die Bundespolizei hat am Bahnhof Mexikoplatz in Zehlendorf einen toten 19-Jährigen auf einem Zug der S-Bahn-Linie 1 gefunden. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es sich um einen sogenannten S-Bahnsurfer gehandelt haben könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Mehr darüber lesen Sie hier.

Prignitz: Radfahrer stoßen zusammen - Frau wird schwer verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Bad Wilsnack im Landkreis Prignitz ist eine Frau schwer verletzt worden. Beide Räder seien am Samstag kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Eine 62-jährige Frau sei bei dem Zusammenstoß gestürzt und habe sich eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Oberhavel: Betrunken mit Auto gegen Brückengeländer gefahren - zwei Verletzte

Eine betrunkene Autofahrerin ist beim Zusammenstoß des Fahrzeugs mit einem Brückengeländer in Zehdenick im Landkreis Oberhavel schwer verletzt worden. Die 38-Jährige war am Sonntag zu schnell gefahren und hatte die Kontrolle über das Auto verloren, wie die Polizei berichtete. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Beifahrer musste ebenfalls mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung.

Oberhavel: Autofahrer fährt gegen Baum

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Auto in der Nähe von Velten im Landkreis Oberhavel gegen einen Baum gefahren und hat Glück im Unglück gehabt. Der 33-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag zwischen Hohen Neuendorf-Borgsdorf und Velten gefahren, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde kurzzeitig behandelt, bei dem Auto lag Totalschaden vor. Weil der Fahrer laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und der Verdacht bestand, sich einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu entziehen, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Die „Märkische Oderzeitung“ hatte zuvor über den Unfall berichtet.

Brandenburger Dortmund-Fan wird im Ostseebad Markgrafenheide überfallen

Ein Brandenburger Fußballfan von Borussia Dortmund ist bei einem Besuch in Rostock überfallen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der 62-Jährige aus der Region Brandenburg/Havel am Samstagabend im Ostseebad Markgrafenheide von vier Verdächtigen im Alter von 15 bis 19 Jahren von hinten zu Boden gerissen und getreten. Dann hätten die Jugendlichen und Heranwachsenden ihm ein Trikot, eine Vereinsjacke und einen Fanschal geraubt.

Zeugen beobachteten laut Polizei den Überfall und kamen dem Mann zu Hilfe, woraufhin die Gruppe floh. Die Beamten begannen daraufhin, nach den Kerlen zu fahnden und griffen vier Verdächtige auf. Die Fußballkleidung fanden sie demnach nicht bei ihnen. Die Polizei geht davon aus, dass den 15- bis 19-Jährigen das Dortmund-Trikot nicht gefallen habe. Die „Märkische Allgemeine“ berichtete zuvor über den Fall. Borussia Dortmund verpasste am Samstag den Meistertitel in der Bundesliga, den der FC Bayern München holte.