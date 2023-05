Berliner Polizist holt Waschbär ohne Ticket aus BVG-Bus

Ein Berliner Polizist hat einen Waschbären aus einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) befreit. Am Mittwochvormittag veröffentlichte die Polizei Fotos des Waschbären und schrieb dazu: "Was ist flauschig, hat ne Maske auf und kein Geld für das 49€-Ticket?" Der Waschbär sei "nach einer Vorstellung beim Ranger" wieder freigelassen worden.

Niederschöneweide: Fahrer verliert Kontrolle über Auto und beschädigt etliche Autos

Bei dem Unfall in Berlin- Niederschöneweide wurden etliche Autos beschädigt.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem Unfall in Niederschöneweide sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Der Crash ereignete sich gegen 23.30 Uhr an der Schnellerstraße zwischen Rudower und Britzer Straße. Dort geriet ein Oberklassefahrzeug der Marke Lancia in den Gegenverkehr und schob dann mindestens fünf Autos zusammen, wie es vor Ort hieß. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich drei Personen in dem Fahrzeug. Alle blieben offenbar unverletzt.

Die Polizei rückte kurzzeitig mit einem Großaufgebot an. Die Hintergründe dafür waren zunächst unklar. Auf rund 25 Metern richtete der junge Fahrer einen erheblichen Schaden an, beschädigt wurde auch eine hochwertige Mercedes AMG E-Klasse.

Der Unfallfahrer, der unverletzt blieb, gab an, er hätte einen Parkplatz gesucht und auf einmal hätte das Auto "gesponnen" und gemacht, "was es wollte". Der Unfallverursacher konnte mit seinen Insassen die Örtlichkeit verlassen, da nach Informationen der Berliner Polizei keine Straftat vorlag.

Schwerer Unfall nach Scorpions-Konzert in Berlin

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei nach dem Unfall im Anschluss an das Scorpions-Konzert in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Foto: Morris Pudwell

Nach einem Konzert der Band Scorpions in der Mercedes-Benz Arena in Friedrichshain ist am Dienstagabend ein 38-Jähriger von einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der Fußgänger nicht auf den Verkehr geachtet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Alle Details zu dem Unfall nach dem Scorpions-Konzert in Berlin lesen Sie hier.