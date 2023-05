Hellersdorf: Ein Mann ist getötet worden

Ein Mann ist in Hellersdorf getötet worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, soll es auf der Janusz-Korczak-Straße am Samstagmorgen zuvor zu einem Streit gekommen sein. Zu genauem Tathergang und Beteiligten gab es von der Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Marzahn: Streit eskaliert – Schüsse fallen

Die Polizei hat mehrere Jugendliche umzingelt.

Zwischen zwei Jugendgruppen hat es in der vergangenen Nacht an der Golliner Straße in Marzahn eine heftige Auseinandersetzung gegeben, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen zwei Personen verletzt worden sein. Demnach soll sich der Streit bei einer Geburtstagsparty entwickelt haben. Er fand seine Fortsetzung an der Golliner Straße, wo die eine Gruppe auf die anderen Jugendlichen gewartet und sie dann angegriffen hatte. Dabei sollen Schüsse aus einer Schreckschusspistole gefallen sein.

Die Verletzten wurden von Notfallsanitätern erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Einer der beiden jungen Männer soll eine Kopfverletzung erlitten haben. Die Polizisten stellten vor Ort eine Schreckschusspistole, diverse Patronen bzw. Patronenhülsen sowie ein Handy sicher. Es kam zu diversen Anzeigen. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

Gropiusstadt: Audi-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug - und hinterlässt Trümmerfeld

Der Audi kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen.

In der vergangenen Nacht hat es einen schweren Unfall in Gropiusstadt (Neukölln) gegeben. Ein Audi-Fahrer hatte auf dem Kölner Damm die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam er nach rechts von der Straße ab und touchierte zunächst einen geparkten Kleinwagen. Anschließend prallte er in das Heck eines geparkten Opels und schleuderte noch knapp 30 Meter weiter auf den Mittelstreifen, auf dem er zum Stehen kam.

Mehrere Autos wurden bei dem Unfall beschädigt.

Im Audi befanden sich nach ersten Erkenntnissen zwei Personen. Die Frau wurde in einem Rettungswagen behandelt. Der Mann soll unverletzt geblieben sein. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.