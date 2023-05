Berlin: Lkw bleibt unter Brücke hängen – Sperrung bei der S-Bahn

Berlin. Ein Lkw hat am Mittwoch eine S-Bahnbrücke touchiert und ist in der Folge unter der Brücke steckengeblieben. Die Berliner Feuerwehr war am Mittag im Einsatz und versuchte, das Fahrzeug zu befreien. Derweil klärte ein Statiker, ob die Brücke an der Kieler Straße (Höhe Bergstraße) Schaden genommen hat, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dort touchierte in der Kieler Straße auf Höhe der Bergstraße ein LKW eine S-Bahnbrücke der Linie S1 und blieb darunter stecken. Wir unterstützten die Befreiung. Ein Statiker klärt nun, ob die Brücke Schaden genommen hat.

Auf Bildern, die die Feuerwehr bei Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wie Einsatzkräfte mit einer Leiter das Dach des Lkw bestiegen haben und die Situation prüfen. Der Zugverkehr der S-Bahn-Linie S1 war wegen des Unfalls zwischen Botanischer Garten und Friedenau zwischenzeitlich unterbrochen. Am frühen Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben, es komme aber noch zu Verspätungen, hieß es.